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08:40 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске запущена первая в России линия переработки батареек

Предприятие сотрудничает с производителем элементов питания Duracell.

На челябинском заводе «Мегаполисресурс» открыли новую линию по утилизации батареек — предприятие подписало соглашение с производителем Duracell о сборе и утилизации отработанных элементов питания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии Челябинской области.

«Это первая площадка по утилизации такого вида отходов. Практически во всех батарейках содержатся токсичные вещества, которые попадают в природную среду. Важно, что на площадке из батареек, возможно, будут извлекать металлы, которые затем вторично включат в состав новых изделий. Переработка батареек способствует не только сохранению сырья и ресурсов, но помогает беречь окружающую среду», — сообщил представитель Минэкологии региона Сергей Лавров.

В рамках проекта в крупных городах России организуют пункты приема использованных батареек, а «Мегаполисресурс» обеспечит их сбор, транспортировку и переработку. Проект будет сопровождать информационная кампания для повышения экологической культуры. Таким образом, каждый житель России сможет внести свой вклад в сохранение экологии.

«Открывая линию по переработке батареек в 2013 году, мы закладывали в проект амбициозные мощности — до 10 тыс. тонн сырья в год. В реальности объемы сбора оказались в 25 раз меньше, и все собранное в стране за год мы перерабатывали за четыре дня. Мы запустили отдельную, более гибкую линию. Приоритетной задачей мы видим развитие федеральной инфраструктуры по сбору, которая обеспечит стабильную загрузку мощностей», — сообщил генеральный директор завода «Мегаполисресурс» Владимир Мацюк.

Руководитель предприятия добавил, что главная задача компании — сделать сдачу батареек повседневной привычкой россиян.

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