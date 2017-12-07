Мэрия Уфы о скандале с хищением 1 млрд рублей

Эти средства направлены на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья. Как сообщает администрация Уфы эти средства возвращены в связи с замещением средств Фонда, ранее использованных для расселения аварийных многоквартирных домов.

-Администрация города не имеет взаимоотношений с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализуются в рамках соглашений, заключенных между Фондом и субъектами Федерации, — пишет пресс-служба мэрии.

Средства возмещения не являются ущербом муниципальной казны, так как они послужили решению главной задачи, которую ставила перед собой администрация, а именно — приобретение квартир для расселения ветхого и аварийного жилья. Квартиры на эту сумму приобретены, все они находятся в Уфе, жильцы ветхих и аварийных домов расселены в безопасное и комфортное современное жилье.