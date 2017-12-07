Физпуск четвертого энергоблока начался на Ростовской АЭС

По информации «Росэнергоатома», 6 декабря в 19.53 специалисты эксплуатационных служб атомной станции успешно загрузили в реактор четвертого энергоблока первые тепловыделяющие сборки.

Программа физпуска рассчитана на 25 дней с выводом реактора на минимально контролируемый уровень мощности. Всего в реакторную зону будет загружено 163 топливные кассеты.

Решение о готовности энергоблока, на строительство которого было затрачено 82 млрд рублей, к физпуску принято по итогам проведенной сотрудниками Ростехнадзора инспекции.

По словам директора РоАЭС Алексея Сальникова, после завершения программы физпуска начнется энергетический пуск блока.