Физпуск четвертого энергоблока начался на Ростовской АЭС
Физический пуск четвертого энергоблока начался на Ростовской АЭС.
Физический пуск четвертого энергоблока начался на Ростовской АЭС.
По информации «Росэнергоатома», 6 декабря в 19.53 специалисты эксплуатационных служб атомной станции успешно загрузили в реактор четвертого энергоблока первые тепловыделяющие сборки.
Программа физпуска рассчитана на 25 дней с выводом реактора на минимально контролируемый уровень мощности. Всего в реакторную зону будет загружено 163 топливные кассеты.
Решение о готовности энергоблока, на строительство которого было затрачено 82 млрд рублей, к физпуску принято по итогам проведенной сотрудниками Ростехнадзора инспекции.
По словам директора РоАЭС Алексея Сальникова, после завершения программы физпуска начнется энергетический пуск блока.
Как отметил участвовавший в церемонии физпуска донской губернатор Василий Голубев, с вводом четвертого блока комплекс Ростовской АЭС будет полностью завершен. Это позволит донской генерации увеличить объемы транспортировки электроэнергии в регионы России.