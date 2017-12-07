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10:11 (мск), источник: НИА Красноярск

Эксперты отметили «заметную поляризацию» зарплат в Красноярском крае

Эксперты агентства «РИА Рейтинг» подготовили рейтинг российских регионов по уровню и распределению зарплат в 2017 году.

Согласно списку, лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В Ямало-Hенецком автономном округе (лидер рейтинга) почти 24% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, при этом доля низкооплачиваемых занятых вакансий составляет лишь 0,6%. Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, где 21% работающих получает более 100 тысяч в месяц. На третий строчке по доле высоких зарплат расположилось Москва — 17%. Еще в шести регионах данная доля превышает 10%: Hенецкий АО, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский АО — Югра, Камчатский край и Республика Саха (Якутия), а замыкает десятку Мурманская область с результатом 8,1%.

С другой стороны, в 9 регионах страны (8 национальных республик и Алтайский край) доля людей, получающих менее 10 тысяч рублей в месяц, превышает 25%. Лидером по доле низкооплачиваемых работников стал Дагестан — 35%, а второй результат у Карачаево-Черкесской Республики (30.5%).

Что касается Красноярского края, то здесь специалисты отметили «заметную поляризацию зарплат, когда есть большое число высокооплачиваемых работников и при этом значительное число с низкими зарплатами».

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