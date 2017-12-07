Эксперты отметили «заметную поляризацию» зарплат в Красноярском крае
Эксперты агентства «РИА Рейтинг» подготовили рейтинг российских регионов по уровню и распределению зарплат в 2017 году.
Эксперты агентства «РИА Рейтинг» подготовили рейтинг российских регионов по уровню и распределению зарплат в 2017 году.
Согласно списку, лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В
С другой стороны, в 9 регионах страны (8 национальных республик и Алтайский край) доля людей, получающих менее 10 тысяч рублей в месяц, превышает 25%. Лидером по доле низкооплачиваемых работников стал Дагестан — 35%, а второй результат у
Что касается Красноярского края, то здесь специалисты отметили «заметную поляризацию зарплат, когда есть большое число высокооплачиваемых работников и при этом значительное число с низкими зарплатами».