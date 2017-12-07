Эксперты отметили «заметную поляризацию» зарплат в Красноярском крае

Согласно списку, лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В Ямало-Hенецком автономном округе (лидер рейтинга) почти 24% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, при этом доля низкооплачиваемых занятых вакансий составляет лишь 0,6%. Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, где 21% работающих получает более 100 тысяч в месяц. На третий строчке по доле высоких зарплат расположилось Москва — 17%. Еще в шести регионах данная доля превышает 10%: Hенецкий АО, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский АО — Югра, Камчатский край и Республика Саха (Якутия), а замыкает десятку Мурманская область с результатом 8,1%.