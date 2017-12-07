В Подмосковье 36 граждан Узбекистана остались без «левой» водки

Цех по розливу «левой» водки располагался в ангаре. Над производством контрафактного алкоголя в условиях полной антисанитарии корпели 36 граждан Узбекистана, для которых этот цех стал родным домом. В час умельцы-нелегалы выпускали около 5 тысяч бутылок подделок.