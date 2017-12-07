В Подмосковье 36 граждан Узбекистана остались без «левой» водки
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Подмосковная полиция в ходе очередного рейда обнаружила в Подольске цех по производству нелегального контрафактного алкоголя.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Подмосковная полиция в ходе очередного рейда обнаружила в Подольске цех по производству нелегального контрафактного алкоголя.
Цех по розливу «левой» водки располагался в ангаре. Над производством контрафактного алкоголя в условиях полной антисанитарии корпели 36 граждан Узбекистана, для которых этот цех стал родным домом. В час
«Во время осмотра помещения, правоохранители обнаружили оборудование, сорок тонн спирта, 15 тонн спиртосодержащей жидкости, более 150 тысяч акцизных марок и этикетки с названиями различных сортов водки», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Изъятая продукция отправлена на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело.