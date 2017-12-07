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08:31 (мск), источник: Podrobno.uz

В Подмосковье 36 граждан Узбекистана остались без «левой» водки

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Подмосковная полиция в ходе очередного рейда обнаружила в Подольске цех по производству нелегального контрафактного алкоголя.

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Цех по розливу «левой» водки располагался в ангаре. Над производством контрафактного алкоголя в условиях полной антисанитарии корпели 36 граждан Узбекистана, для которых этот цех стал родным домом. В час умельцы-нелегалы выпускали около 5 тысяч бутылок подделок.

«Во время осмотра помещения, правоохранители обнаружили оборудование, сорок тонн спирта, 15 тонн спиртосодержащей жидкости, более 150 тысяч акцизных марок и этикетки с названиями различных сортов водки», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Изъятая продукция отправлена на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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