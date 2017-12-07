Новые правила застройки вступили в силу в Краснодаре

Изменения коснулись всех частей документа. В частности, чтобы привести их в соответствие с действующим Градостроительным кодексом РФ, внесены изменения в текст первой части, которые касаются терминологии, порядка и условий подготовки отдельных видов градостроительной документации, порядка установления и использования приаэродромных территорий и территорий исторических поселений.

Вторая часть касается градостроительных регламентов. Ее также привели в соответствие со статьей 38 Градостроительного кодекса РФ, по которой для каждой территориальной зоны должны быть установлены четыре обязательных предельных параметра:

— Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь.

— Минимальные отступы от границ земельных участков.

— Предельное количество этажей или предельная высота объектов.

— Максимальный процент застройки в границах земельного участка.

Раньше эти параметры не были обязательными, поэтому в ранней редакции Правил они были установлены не в полном объеме.

Наименования видов разрешенного использования земельных участков для каждой территориальной зоны изложены в соответствии с классификатором, который утвердило Минэкономразвития РФ.

Комиссия по землепользованию и застройке также одобрила предложения, поступившие в ходе публичных слушаний. К примеру, для зон Ж.1.1 и Ж.1.2 исключен из условно разрешенных видов использования вид «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка». А для зон ОД.1 и ОД.2 из основных переведены в разряд условно разрешенных виды строительства, которые предусматривают возведение жилых домов.

В процессе работы над изменениями прошли конструктивные публичные слушания, по итогам которых целый ряд предложений и замечаний краснодарцев были также учтены в окончательной редакции. — Департамент архитектуры и градостроительства КраснодараПресс-служба администрации Краснодара.