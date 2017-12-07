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10:13 (мск), источник: Volga News

На полях Самарской области убрано более 70% подсолнечника

На 6 декабря по оперативным данным на территории Самарской области убрано 422,9 тыс. га подсолнечника (72%), сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

Собрано 530,4 тыс. тонн маслосемян при средней урожайности 12,5 ц/га. В хозяйствах Кошкинского района урожайность маслосемян составляет 19 ц/га, Ставропольского — 15,7 ц/га.

Практически полностью убран подсолнечник в хозяйствах Хворостянского района, в Безенчукском — убрано 97% площадей, в Пестравском — 93%.

Сои намолотили более 27 тыс. т, при этом более 54% всего объема приходится на хозяйства Приволжского района.

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