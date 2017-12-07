На полях Самарской области убрано более 70% подсолнечника

Практически полностью убран подсолнечник в хозяйствах Хворостянского района, в Безенчукском — убрано 97% площадей, в Пестравском — 93%.

Сои намолотили более 27 тыс. т, при этом более 54% всего объема приходится на хозяйства Приволжского района.