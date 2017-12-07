На полях Самарской области убрано более 70% подсолнечника
На 6 декабря по оперативным данным на территории Самарской области убрано 422,9 тыс. га подсолнечника (72%), сообщила
На 6 декабря по оперативным данным на территории Самарской области убрано 422,9 тыс. га подсолнечника (72%), сообщила
Собрано 530,4 тыс. тонн маслосемян при средней урожайности 12,5 ц/га. В хозяйствах Кошкинского района урожайность маслосемян составляет 19 ц/га, Ставропольского — 15,7 ц/га.
Практически полностью убран подсолнечник в хозяйствах Хворостянского района, в Безенчукском — убрано 97% площадей, в Пестравском — 93%.
Сои намолотили более 27 тыс. т, при этом более 54% всего объема приходится на хозяйства Приволжского района.