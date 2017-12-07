Экстренные карантинные меры предлагает ввести Минсельхоз РК

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Об этом сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов в ходе презентации проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования агропромышленного комплекса» в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вредоносность ожога плодовых деревьев весьма велика вследствие очень быстрого его распространения. Заболевание представляет большую опасность для садоводства. Экономический ущерб выражается как в потерях урожая и гибели плодовых, так и в затратах на выкорчевку больных деревьев. На сегодняшний день площадь заражения бактериальным ожогом составляет 979 гектаров. В целях недопущения распространения новых видов карантинных объектов и нарушений карантинных фитосанитарных требований, законопроектом предлагается предусмотреть введение экстренных и временных карантинных фитосанитарных мер. Экстренные меры позволят проводить незамедлительную локализацию и ликвидацию очагов распространения впервые или вновь выявленных на территории Республики Казахстан карантинных объектов», — сказал К. Айтуганов.

Как сообщил вице-министр, отсутствие данной меры до сих пор не позволяло своевременно локализовать и ликвидировать очаги таких карантинных объектов как томатная моль, бактериальный ожог.

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Для проведения локализационных мероприятий против указанных организмов необходимо было выделение дополнительных финансовых средств из бюджета, что было невозможно до внесения данных организмов в национальный перечень ограниченно распространенных карантинных объектов. А внесение соответствующих изменений в перечень, требует определенное время для согласования и утверждения, что затягивало сроки эффективного проведения мероприятий.

По словам К. Айтуганова, это послужило причиной массового распространения болезней растений. Например, с 2014 года площадь садов, зараженная бактериальным ожогом с 416 гектаров выросла до 979 гектаров, зараженная южноамериканской томатной молью с 8,8 гектаров до 78 гектаров.