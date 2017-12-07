Пермский край вошел в семерку наиболее кредитоспособных субъектов РФ

«Присвоенный Пермскому краю рейтинг позволит потенциальным инвесторам определить способность и готовность региона своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Это важный шаг на пути улучшения инвестиционного климата Пермского края. Столь высокий рейтинг позволит привлечь новые инвестиции и реализовать крупные инфраструктурные проекты. Также инвесторы смогут получить адекватное сравнение субъектов России по уровню кредитного риска на внутреннем рынке», — перечислил плюсы и.о. министра экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников.