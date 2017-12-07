Пермский край вошел в семерку наиболее кредитоспособных субъектов РФ

В рейтинге Прикамье обошло Краснодарский край, Свердловскую область, Новосибирскую, Самарскую области. Выше Пермского края расположились только Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Тюменская область и ХМАО — Югра.
Высокий кредитный рейтинг региона обусловлен минимальным уровнем риска долговой нагрузки и большой степенью самодостаточности доходов бюджета. Поддержку рейтингу оказывает и гибкая бюджетная политика.
«Присвоенный Пермскому краю рейтинг позволит потенциальным инвесторам определить способность и готовность региона своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Это важный шаг на пути улучшения инвестиционного климата Пермского края. Столь высокий рейтинг позволит привлечь новые инвестиции и реализовать крупные инфраструктурные проекты. Также инвесторы смогут получить адекватное сравнение субъектов России по уровню кредитного риска на внутреннем рынке», — перечислил плюсы и.о. министра экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников.