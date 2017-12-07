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10:11 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермский край вошел в семерку наиболее кредитоспособных субъектов РФ

ПЕРМЬ, 7 декабря, ФедералПресс. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило кредитный рейтинг Пермскому краю по национальной шкале. Регион получил отметку АА (Ru), что означает высокий уровень кредитоспособности, прогноз — стабильный, сообщает пресс-служба губернатора.

В рейтинге Прикамье обошло Краснодарский край, Свердловскую область, Новосибирскую, Самарскую области. Выше Пермского края расположились только Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Тюменская область и ХМАО — Югра.

Высокий кредитный рейтинг региона обусловлен минимальным уровнем риска долговой нагрузки и большой степенью самодостаточности доходов бюджета. Поддержку рейтингу оказывает и гибкая бюджетная политика.

«Присвоенный Пермскому краю рейтинг позволит потенциальным инвесторам определить способность и готовность региона своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Это важный шаг на пути улучшения инвестиционного климата Пермского края. Столь высокий рейтинг позволит привлечь новые инвестиции и реализовать крупные инфраструктурные проекты. Также инвесторы смогут получить адекватное сравнение субъектов России по уровню кредитного риска на внутреннем рынке», — перечислил плюсы и.о. министра экономического развития и инвестиций Пермского края Максим Колесников.

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