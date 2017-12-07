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10:10 (мск), источник: Ежедневник.by

«Белавиа» заняла последнее место в рейтинге «Сервис в российском небе — 2017»

Отраслевое агентство «АвиаПорт» на XI Международном форуме и выставке «Транспорт России» представило результаты второго исследования сервиса российских и иностранных авиакомпаний и рейтинг «Сервис в российском небе — 2017».

Источник: Ежедневник.by

Как сообщили «Ежедневнику» в агентстве, включенным в исследование перевозчикам присвоены оценки в «звездах», отражающие набор и качество услуг, предлагаемых во время полетов внутри России и за рубеж на линиях короткой (до трех часов), средней (от трех до семи часов) и большой (свыше семи часов) длительности. Помимо этого, на оценку влияли удобство и функциональность таких удаленных каналов коммуникации авиакомпаний, как сайт и мобильное приложение.

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Исследование 2017 года охватило 12 российских и восемь иностранных авиакомпаний полносервисной и гибридной бизнес-моделей, выполняющих регулярные полеты на магистральных воздушных судах.

Помимо этого, эксперты Агентства оценили сервис двух лоукост-перевозчиков, представленных на российском рынке. Масштаб проведенной работы позволяют оценить цифры: за три месяца исследователями выполнено более 80 полетов продолжительностью от одного до десяти часов, посещено 16 стран, 34 города. Суммарно в полетах эксперты провели более 12 суток, 46 ночей встречено в гостиницах. Во время исследования съедено с большим и меньшим удовольствием 68 блюд воздушных кухонь на 17 типах самолетов от ERJ 190 до Boeing 747−400.

Методика исследования, претерпевшая по сравнению с 2016 годом незначительные изменения, позволила более качественно оценить набор предлагаемых услуг, при этом был сокращен фактор субъективности восприятия исследователей. В то же время, преемственность в подходах к проведению аудита и выставлении оценок позволила сделать выводы об улучшении качества обслуживания пассажиров на всех этапах путешествия: от получения информации об авиакомпании и бронирования билета на ее сайте до успешного завершения полета в пункте назначения.

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Комментируя результаты исследования, Исполнительный директор Агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев подчеркнул, что и мировая авиатранспортная отрасль, и отечественные перевозчики в 2016—2017 годах продолжали работу по улучшению качества обслуживания пассажиров.

«Отечественные авиакомпании сменили приоритеты: от экономии они переходят к политике конкуренции и по цене услуги, и по ее качеству, — заявил он. — Лидеры рынка, авиакомпании “Аэрофлот”, “Россия” и S7 Airlines, повышают стандарты обслуживания на борту, обновляют и пополняют парк воздушных судов и развивают ИТ-платформы, что позволяет им уверенно конкурировать с лучшими европейскими перевозчиками».

Помимо официальной публикации результатов исследования, Агентство «АвиаПорт» обновило сайт airlines.goodfly.ru, пользователям которого доступны результаты рейтинга 2017 и 2016 годов.

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