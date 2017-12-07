Рейс из аэропорта Толмачево связал Новосибирск и Внутреннюю Монголию

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила рейс по маршруту Ордос — Новосибирск — Ордос. Как сообщается в четверг на сайте международного аэропорта Толмачево, рейс связал Новосибирск и городской округ в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

«В переводе с монгольского “ордос” означает “дворец”. Это абсолютно новое направление культурного и этнического туризма для россиян. Гостям предлагаются автобусные экскурсии по песчаным дюнам, занятия восточными практиками, красочные шоу с участием представителей коренных народов», — говорится в сообщении.

Самолет вылетает из Новосибирска до Ордоса по понедельникам, обратно — по вторникам. Рейсы выполняются на воздушных судах Airbus A320.