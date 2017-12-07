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10:17 (мск), источник: ТАСС

Рейс из аэропорта Толмачево связал Новосибирск и Внутреннюю Монголию

Авиасообщение запустила компания «Уральские авиалинии».

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 7 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила рейс по маршруту Ордос — Новосибирск — Ордос. Как сообщается в четверг на сайте международного аэропорта Толмачево, рейс связал Новосибирск и городской округ в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

«В переводе с монгольского “ордос” означает “дворец”. Это абсолютно новое направление культурного и этнического туризма для россиян. Гостям предлагаются автобусные экскурсии по песчаным дюнам, занятия восточными практиками, красочные шоу с участием представителей коренных народов», — говорится в сообщении.

Самолет вылетает из Новосибирска до Ордоса по понедельникам, обратно — по вторникам. Рейсы выполняются на воздушных судах Airbus A320.

Международный аэропорт Толмачево — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных — 1300 пассажиров. Авиакомпания «Уральские авиалинии» — одна из ведущих российских авиакомпаний, за 11 месяцев 2017 года ее услугами воспользовались 7,4 миллионов пассажиров, география полётов насчитывает более 200 направлений.

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