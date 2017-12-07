Орешкин рассказал о будущем рубля

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Рубль торгуется примерно там, где он и должен торговаться, исходя из всех наших модельных оценок и того уровня, который необходим для балансировки платежного баланса. Максим Орешкин Глава Минэкономразвития

Он также подчеркнул, что не сомневается в перспективах роста российской экономики. Согласно базовому сценарию прогноза Минэкономразвития, национальный ВВП в 2018—2019 годах вырастет более, чем на два процента. «Целевой сценарий, которого мы будем стараться достичь, претворяя в жизнь разного рода изменения, — более трех процентов к 2020 году», — сказал чиновник.

В августе Орешкин заявил, что ожидает более мягкого ослабления российской валюты, чем прогнозировалось ранее: в конце нынешнего года доллар будет стоить 63 рубля, а не 68 рублей.