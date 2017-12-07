Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Уфе 9 и 10 декабря
Оценить продукцию башкирских производителей можно будет во всех районах города.
Оценить продукцию башкирских производителей можно будет во всех районах города.
В предстоящие выходные, 9 и 10 декабря, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает
Ярмарочную продукцию можно будет приобрести на площадках во всех районах города.
9 декабря будут действовать площадки:
— в Демском районе — перед крупным гипермаркетом по ул. Дагестанская, 2;.
— в Калининском районе — на ул. Интернациональная у пересечения с ул. Машиностроителей;.
— в Ленинском районе — возле трамвайного разворотного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;.
— в Орджоникидзевском районе — на площади им. С. Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14).
— в Советском районе — на площади перед Дворцом молодежи (ул. 50 лет Октября, 21).
9 и 10 декабря и в субботу, и в воскресенье:
— в Кировском районе — по ул. Рабкоров, 5 и 7;.
— в Октябрьском районе — на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р. Зорге, 41) и в микрорайоне Сипайлово на аллее по ул. Рыльского от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского.
«В минувшие выходные, 2 и 3 декабря, в ярмарках выходного дня приняли участие 38 районов Башкортостана, направивших в Уфу 759 автомашин с продукцией. За два дня было реализовано 67,8 тонны мяса и 8,3 тонны мяса птицы, а также 4,4 тонны картофеля, 3 тонны овощей и 4 тонны меда», — рассказали в мэрии города.