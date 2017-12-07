Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Уфе 9 и 10 декабря

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В предстоящие выходные, 9 и 10 декабря, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ярмарочную продукцию можно будет приобрести на площадках во всех районах города.

9 декабря будут действовать площадки:

— в Демском районе — перед крупным гипермаркетом по ул. Дагестанская, 2;.

— в Калининском районе — на ул. Интернациональная у пересечения с ул. Машиностроителей;.

— в Ленинском районе — возле трамвайного разворотного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;.

— в Орджоникидзевском районе — на площади им. С. Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14).

— в Советском районе — на площади перед Дворцом молодежи (ул. 50 лет Октября, 21).

9 и 10 декабря и в субботу, и в воскресенье:

— в Кировском районе — по ул. Рабкоров, 5 и 7;.

— в Октябрьском районе — на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р. Зорге, 41) и в микрорайоне Сипайлово на аллее по ул. Рыльского от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского.