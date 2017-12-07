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11:41 (мск), источник: "Российская газета"

В Омской области создали буферную зону для защиты от чумы свиней

Предприятия омского агропрома создали буферную зону для защиты от африканской чумы свиней.

В Омской области, потерявшей из-за африканской чумы почти двенадцать процентов поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах, пересматривают политику регионального животноводства, полагая, что обеспечение безопасности должно носить системный характер.

Крупные животноводческие комплексы Омской области выкупили более пяти тысяч свиней, тем самым полностью освободив от них подворья, расположенные в радиусе пяти-пятнадцати километров от предприятий. Эта профилактическая мера призвана обезопасить агрохолдинги от проникновения АЧС, пояснили в Россельхознадзоре.

В ноябре нынешнего года власти региона объявили о том, что карантин по африканской чуме свиней, которая четыре месяца свирепствовала в Прииртышье, полностью снят. Однако, по мнению министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максима Чекусова, говорить о том, что с проблемой удалось справиться, преждевременно.

— Вспышки АЧС обернулась для регионального бюджета ущербом в 230 миллионов рублей, включая компенсации владельцам уничтоженных животных. Важно сделать все, чтобы ситуация не повторилась, — подчеркнул Чекусов.

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Тем временем новый очаг АЧС обнаружен в Тюменской области. В связи с осложнением эпизоотической ситуации руководители минсельхоза РФ и федеральных надзорных служб провели селекторное совещание для представителей регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Особый акцент сделан на усиление эффективности ветеринарного контроля, а также на разработку региональных профилактических программ. В Омской области ее уже готовят.

В первую очередь речь идет об укреплении материально-технической базы ветеринарных и надзорных служб, создании современных убойных пунктов, контроле содержания животных в личных подсобных хозяйствах, пресечении случаев несанкционированной торговли мясом без сопроводительных документов. На приобретение дополнительных тест-систем, техники и оборудования из резервного фонда правительства Омской области уже выделено 12,6 миллиона рублей.

— Мы также планируем повысить зарплату специалистам ветеринарных служб. В этом году они работали на ликвидации последствий АЧС за шестнадцать тысяч рублей. При этом средняя зарплата в отрасли составляет порядка девятнадцати тысяч рублей. Надеюсь, в 2018 году нам удастся довести зарплату ветеринаров до этого уровня, — сообщил Максим Чекусов.

В перспективе региональные власти намерены делать ставку на создание крупных животноводческих комплексов, способных обеспечить безопасность продукции.

По плану, до конца 2018 года введутся в строй три комплекса молочного направления, рассчитанные на 2 800 коров.

Фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств специалисты минсельхоза настоятельно рекомендуют отказаться от свиноводства в пользу других сфер деятельности. К настоящему времени 68 ЛПХ и порядка сорока крупных хозяйств уже перепрофилированы на разведение крупного рогатого скота и птицы.

Чтобы стимулировать развитие мясомолочного животноводства, власти вводят субсидию в размере пяти тысяч рублей за каждую новую голову. В региональной казне на такую поддержку предусмотрено 16,7 миллиона рублей. Действовать она будет в течение ближайших трех лет.

Комментарий

Александр Курзанов, заместитель министра сельского хозяйства Омской области:

— В сфере защиты сельскохозяйственных животных мы подготовили специальную программу, рассчитанную на 2018−2020 годы, которая предполагает выделить только на ветеринарные цели 58 миллионов рублей.

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Документ также предусматривает стимулы для предприятий, вводящих четвертую степень защиты, тем самым гарантируя безопасное производство. Более жесткие санитарные правила установлены и для личных подсобных хозяйств. С 1 января 2018-го года планируем ввести запрет на прямой ввоз мяса с личных подворий на рынки региона. Сделать это можно будет только через убойные пункты, оснащенные современными ветеринарными лабораториями. Приобрести соответствующее оборудование поможем средствами бюджета. Мы также прорабатываем вопрос о возможности продажи мяса крестьянами прямо на убойных пунктах, которые есть в 29 сельских районах Омской области.

Кстати.

В Омск поступила спецтехника, предназначенная для кремации больных животных. Из средств регионального резервного фонда на их покупку выделено восемь миллионов рублей. Мобильные комплексы способны загрузить 500 килограммов биологических отходов для последующей утилизации. Температура в печи достигает 650−850 градусов. Автомобили повышенной проходимости при первой необходимости отправятся в любой район, чтобы в случае вспышки АЧС на месте утилизировать зараженных животных. В перспективе власти планируют покупать по два термических комплекса в год.

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