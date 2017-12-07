Авиасообщение открыто: Аэропорт «Платов» принял первый регулярный рейс
В четверг, 7 декабря, новый ростовский аэропорт «Платов» принял свой первый регулярный пассажирский рейс, которым стал борт из Москвы.
В четверг, 7 декабря, новый ростовский аэропорт «Платов» принял свой первый регулярный пассажирский рейс, которым стал борт из Москвы.
— Ощущение такое, что взлетели в Шереметьево и туда же и приземлились, мягкая посадка, выход в аэровокзал через телетрап, а не на автобусе, — признался газете «КП — Ростов-на-Дону» один из пассажиров рейса. — Столько лет летал в прежний аэропорта, разница просто колоссальная, скучать по нему точно не буду.
— Ну да, потому что ладно, когда сам прилетаешь, здесь вроде как свое, родное, привычное, можно простить, но вот если гостей встречаешь, особенно
Впрочем, оба тут же озадачиваются, услышав вопрос о том, как будут добираться обратно.
Однако есть два момента.
Такси? Операторы, работающие в городе, просят от 700 рублей, А обещанная «аккредитованная компания» пока еще не утверждена.
Между тем, на въезде на территорию воздушной гавани выстроилась целая вереница извозчиков — в ожидании первых пассажиров. Мы попробовали вызвать машину — получилось со второй попытки. Первый раз сервис такси указал, что, мол, Аксайский район «еще не подключен к сервису», а во второй — милостиво согласился отвезти до редакции «КП» (район ЦГБ, ул. Варфоломеева, 259) за 707 рублей, показав время прибытия к месту назначения за 45 минут.
Кстати, первый пассажир по имени Василий, который зарегистрировался на вылет из «Платова» в Москву (едет в командировку), рассказал, что добирался в новый аэропорт на шаттле — от автовокзала путешествие у него заняло чуть более сорока минут — за 85 рублей.
Можно на личном автомобиле или попросить
Сегодня же, 7 декабря, воздушная гавань намерена принять и отправитт рейсы в Москву,
ЦЕНА СТРОИТЕЛЬСТВА
47 млрд рублей, из которых 19 млрд — средства инвестора.
ТТХ
Пропускная способность — 2 тысячи пассажиров в час.
Количество телескопических трапов — 9 шт.
Количество стоек регистрации — 33.
Количество международных рейсов — 24 на вылет и 25 на прием.
Количество рейсов в страны в Таможенного союза — 6.
2 зала повышенной комфортности — по одному во внутрироссийском и в международном секторе, плюс зал для пассажиров уровня Priority Pass.
Парковка — 2,5 тысячи мест.
Обработка грузов — 20 тысяч тонн в год.
ВВП — 3,6 тысячи метров.
Количество мест для стоянки воздушных судов — 45.
Площадь пассажирского терминала — 50 тысяч кв. метров.