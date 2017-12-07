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11:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Авиасообщение открыто: Аэропорт «Платов» принял первый регулярный рейс

В четверг, 7 декабря, новый ростовский аэропорт «Платов» принял свой первый регулярный пассажирский рейс, которым стал борт из Москвы.

— Ощущение такое, что взлетели в Шереметьево и туда же и приземлились, мягкая посадка, выход в аэровокзал через телетрап, а не на автобусе, — признался газете «КП — Ростов-на-Дону» один из пассажиров рейса. — Столько лет летал в прежний аэропорта, разница просто колоссальная, скучать по нему точно не буду.

— Ну да, потому что ладно, когда сам прилетаешь, здесь вроде как свое, родное, привычное, можно простить, но вот если гостей встречаешь, особенно из-за рубежа — глаза, помню, отводишь, как только они начинают спрашивать, оказавшись в здании — мол, а где, собственно, пассажирский терминал, — признается другой.

Впрочем, оба тут же озадачиваются, услышав вопрос о том, как будут добираться обратно.

Дело в том, что тридцать километров, которые отдаляют «Платов» от южной столицы, расстояние вроде как и небольшое, и есть сразу два варианта, как проехать — по трассе М-4 или по специально построенной 16-километровой дороге до северного объезда Ростова-на-Дону, а там — либо возвращаться обратно на федеральную магистраль, либо въезжать в город через Северный жилмассив.

Однако есть два момента. Во-первых, на М-4 сейчас ведется реконструкция развязки на Новочеркасск, отчего в том районе выстраивается гигантская пробка (в обе стороны, кстати), во-вторых, новая автодорога, ведущая к северному объезду, — двухполосная (расширить ее вдвое обещают к 2019-му). Плюс традиционные заторы на въездах в Ростов-на-Дону. Впрочем, нам, журналистам, которых везли от старого аэропорта в новый на автобусе, повезло: проскочили чуть больше, чем за полчаса — правда, водитель благоразумно свернул на М-4 на указатель «Щепкин», и мы промчались свободно до «Платова» по этой самой новой дороге.

Такси? Операторы, работающие в городе, просят от 700 рублей, А обещанная «аккредитованная компания» пока еще не утверждена.

Между тем, на въезде на территорию воздушной гавани выстроилась целая вереница извозчиков — в ожидании первых пассажиров. Мы попробовали вызвать машину — получилось со второй попытки. Первый раз сервис такси указал, что, мол, Аксайский район «еще не подключен к сервису», а во второй — милостиво согласился отвезти до редакции «КП» (район ЦГБ, ул. Варфоломеева, 259) за 707 рублей, показав время прибытия к месту назначения за 45 минут.

Кстати, первый пассажир по имени Василий, который зарегистрировался на вылет из «Платова» в Москву (едет в командировку), рассказал, что добирался в новый аэропорт на шаттле — от автовокзала путешествие у него заняло чуть более сорока минут — за 85 рублей.

Можно на личном автомобиле или попросить кого-нибудь встретить. Стоянка первые 15 минут бесплатная, потом придется, конечно, раскошелиться на коммерческой парковке. Имеется, впрочем, и парковка «для всех», за которую платить не нужно, но пробиться на нее в часы пик (учитывая, что пассажиропоток в «Платове» должен вырасти в полтора раза, как минимум, уже на первом этапе), надо полагать, будет сложно. И, кстати, корреспонденту «КП» так и не удалось, спрашивая у «местных», собственно, отыскать, как попасть на эту самую бесплатную парковку.

Сегодня же, 7 декабря, воздушная гавань намерена принять и отправитт рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Норильск, Екатеринбург, Новосибирск, Симферополь, Тель-Авив, Тбилиси и Ереван.

ЦЕНА СТРОИТЕЛЬСТВА

47 млрд рублей, из которых 19 млрд — средства инвестора.

ТТХ

Пропускная способность — 2 тысячи пассажиров в час.

Количество телескопических трапов — 9 шт.

Количество стоек регистрации — 33.

Количество международных рейсов — 24 на вылет и 25 на прием.

Количество рейсов в страны в Таможенного союза — 6.

2 зала повышенной комфортности — по одному во внутрироссийском и в международном секторе, плюс зал для пассажиров уровня Priority Pass.

Парковка — 2,5 тысячи мест.

Обработка грузов — 20 тысяч тонн в год.

ВВП — 3,6 тысячи метров.

Количество мест для стоянки воздушных судов — 45.

Площадь пассажирского терминала — 50 тысяч кв. метров.

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