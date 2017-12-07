В Россию не пустили еще 20 тонн яблок из Молдовы
Россельхознадзор не пропустил в Россию еще почти 20 тонн яблок из Молдовы.
Россельхознадзор не пропустил в Россию еще почти 20 тонн яблок из Молдовы.
Об этом сообщило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, отметив, что при проведении карантинного фитосанитарного контроля в Международном автомобильном пункте пропуска «Крупец» Курской области в партии яблок свежих общим весом 19,755 тонны, поступивших из Молдовы в адрес ООО «СИЛТ» (Московская область), обнаружен карантинный объект — восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck), передает NOI.md.
В соответствии с действующим в РФ законодательством, в целях недопущения проникновения и распространения на территории Российской Федерации карантинного объекта, ввоз этого зараженного груза был запрещен.
В целом Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в 2017 г. по причине обнаружения карантинных объектов было возвращено 8 товарных партий подкарантинной продукции (яблоки и сливы) общим весом 197,6 тонны.