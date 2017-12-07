В Россию не пустили еще 20 тонн яблок из Молдовы

Источник: Noi.md

Об этом сообщило Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, отметив, что при проведении карантинного фитосанитарного контроля в Международном автомобильном пункте пропуска «Крупец» Курской области в партии яблок свежих общим весом 19,755 тонны, поступивших из Молдовы в адрес ООО «СИЛТ» (Московская область), обнаружен карантинный объект — восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck), передает NOI.md.

В соответствии с действующим в РФ законодательством, в целях недопущения проникновения и распространения на территории Российской Федерации карантинного объекта, ввоз этого зараженного груза был запрещен.