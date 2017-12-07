В ноябре потребительские цены выросли на 2%

Продовольственные товары за месяц стали дороже в среднем на 1,5%. В ноябре 2016 года этот показатель составлял 0,8%.

Уровень цен на плодоовощную продукцию сложился под влиянием сезонного фактора. Значительнее всего выросли цены на свежие помидоры и огурцы — на 60,6% и 54,0% соответственно, виноград — на 19,8%, яблоки — на 14,1%. Наряду с этим снизились цены на морковь — на 17,2%, лук репчатый — на 13,9%, капусту — на 12,9%, картофель — на 1,1%.

Непродовольственные товары за месяц стали дороже на 3,4%, в ноябре прошлого года рост цен составил 1,8%.

Основной рост связан с введением в действие новых цен на бензин (повышение цен в среднем на 39,7%).

Повышения цен на другие виды непродовольственных товаров за ноябрь 2017 года представлены в графике: