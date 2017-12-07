Первую партию бронемашин «Алан» выпустили в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Выпуск новых бронированных машин для силовых структур налажен в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Выпуск новых бронированных машин для силовых структур налажен в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
Бронированные колесные машины «Алан» производятся отечественным предприятием «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» совместно с израильской компанией Plasan.
ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» является совместным предприятием компании «Парамаунт групп» (ЮАР) и национальной компании «Казахстан инжиниринг», находящейся в доверительном управлении Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
Уникально оборудованный кузов броневика вместимостью до 11 человек отвечает требованиям третьего уровня защиты стандарта STANAG 4569. Легкие композитные материалы, используемые в составе брони, обеспечивают дополнительную защиту, которая не влияет на вес автомобиля и характеристики производительности бронемашины.
БКМ «Алан» может поставляться в различных конфигурациях: разведывательная машина,
Первая партия БКМ «Алан» успешно произведена в рамках заказа силовых ведомств Республики Казахстан, отмечается в сообщении МОАП РК.