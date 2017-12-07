Первую партию бронемашин «Алан» выпустили в Казахстане

ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» является совместным предприятием компании «Парамаунт групп» (ЮАР) и национальной компании «Казахстан инжиниринг», находящейся в доверительном управлении Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Уникально оборудованный кузов броневика вместимостью до 11 человек отвечает требованиям третьего уровня защиты стандарта STANAG 4569. Легкие композитные материалы, используемые в составе брони, обеспечивают дополнительную защиту, которая не влияет на вес автомобиля и характеристики производительности бронемашины.