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14:45 (мск), источник: Kazinform

Первую партию бронемашин «Алан» выпустили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Выпуск новых бронированных машин для силовых структур налажен в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

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Бронированные колесные машины «Алан» производятся отечественным предприятием «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» совместно с израильской компанией Plasan.

ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» является совместным предприятием компании «Парамаунт групп» (ЮАР) и национальной компании «Казахстан инжиниринг», находящейся в доверительном управлении Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

Уникально оборудованный кузов броневика вместимостью до 11 человек отвечает требованиям третьего уровня защиты стандарта STANAG 4569. Легкие композитные материалы, используемые в составе брони, обеспечивают дополнительную защиту, которая не влияет на вес автомобиля и характеристики производительности бронемашины.

БКМ «Алан» может поставляться в различных конфигурациях: разведывательная машина, командно-штабная машина, машина сил специального реагирования с различными видами вооружения.

Первая партия БКМ «Алан» успешно произведена в рамках заказа силовых ведомств Республики Казахстан, отмечается в сообщении МОАП РК.

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