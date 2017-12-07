Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Путин переиграл МОК
Холодный климат грозит раком
Овечкин отреагировал на отстранение России от Олимпиады-2018
Ходорковский отреагировал на решение Путина баллотироваться
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Яковлева рассказала о бурных отношениях с Нагиевым на съемках
Юлия Высоцкая показала, как лишилась волос ради съемок в фильме
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Плющенко поведал о своей радости по поводу решения МОК
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Екатерина Андреева показала, как поддерживает себя в форме
Джоли и Лоуренс блистали на благотворительном завтраке
Гузеева рада из-за победы внебрачного сына Мишулина - СМИ
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
В Мордовии болельщиков ЧМ-2018 поселят в палатках
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
14:33 (мск), источник: ЕАН

Мэрия Екатеринбурга: большинство горожан пользуются повременным тарифом «30 минут»

80% жителей Екатеринбурга, тестировавших по просьбе администрации города повременную систему оплаты в общественном транспорте, пользуются тарифом «30 минут».

Источник: РИА "Новости"

Об этом в ходе заседания городской Общественной палаты заявил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Федотов.

«Решение о том, какой тариф в итоге будет действовать, мы примем 15 декабря», — заключил чиновник.

Напомним, изначально власти рассматривали три варианта длительности поездки, во время которой горожане могут сделать неограниченное число пересадок — 90 минут, 60 минут и 30 минут.

От первого варианта отказались, посчитав, что такой тариф не соответствует реалиям города. Тестирование с участием добровольцев началось в июле 2017 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Гладиатор с картонным мечом»: последнее слово Алексея Улюкаева
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Сборная США может пропустить Олимпиаду-2018
Роспотребнадзор отчитался о проверках одежды и обуви
Орешкин рассказал, что будет с рублем
Названы регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами
Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола в 2017 году
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей На продажу выставлен уникальный экспериментальный лимузин «Монолит», созданный из модели ЗИЛ-41047
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой О причинах такого решения пока не сообщается
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
5-месячный ребенок стал знаменитостью благодаря своей прическе Длинные волосы Бобби Картера из Великобритании приходится укладывать феном.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь