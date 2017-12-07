Мэрия Екатеринбурга: большинство горожан пользуются повременным тарифом «30 минут»
80% жителей Екатеринбурга, тестировавших по просьбе администрации города повременную систему оплаты в общественном транспорте, пользуются тарифом «30 минут».
80% жителей Екатеринбурга, тестировавших по просьбе администрации города повременную систему оплаты в общественном транспорте, пользуются тарифом «30 минут».
Об этом в ходе заседания городской Общественной палаты заявил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию
«Решение о том, какой тариф в итоге будет действовать, мы примем 15 декабря», — заключил чиновник.
Напомним, изначально власти рассматривали три варианта длительности поездки, во время которой горожане могут сделать неограниченное число пересадок — 90 минут, 60 минут и 30 минут.
От первого варианта отказались, посчитав, что такой тариф не соответствует реалиям города. Тестирование с участием добровольцев началось в июле 2017 года.