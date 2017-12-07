Мэрия Екатеринбурга: большинство горожан пользуются повременным тарифом «30 минут»

Источник: РИА "Новости"

Об этом в ходе заседания городской Общественной палаты заявил председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Федотов.

«Решение о том, какой тариф в итоге будет действовать, мы примем 15 декабря», — заключил чиновник.

Напомним, изначально власти рассматривали три варианта длительности поездки, во время которой горожане могут сделать неограниченное число пересадок — 90 минут, 60 минут и 30 минут.