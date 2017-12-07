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15:58 (мск), источник: РИАЦ

В регионе до конца года достроят три проблемных дома

Долгожданные ключи от своих квартир получат 533 дольщика. В областной Думе прошло заседание рабочей группы по вопросам защиты прав и интересов участников долевого строительства.

Источник: РИАЦ

Его участниками стали депутаты, представители профильных и надзорных ведомств, инициативных групп обманутых дольщиков.

Это заседание стало итогом встреч депутатского корпуса с обманутыми дольщиками на строительных площадках, где должны возводиться дома, попавшие в список «проблемных». Тогда дольщики озвучили ряд своих вопросов, которые их волнуют. Эти темы получили развитие на сегодняшней встрече. В частности, один из вопросов касался охраны строительной площадки ЖК «Парк Европейский». Дольщики беспокоятся, что когда найдется новый подрядчик, так не останется ни стройматериалов, ни оборудования.

— Мы были в ЖК «Парк Европейский» в середине ноября, оттуда проинформировали по телефону замглавы администрации Волгограда Ирину Пешкову, а затем сделали еще обратились письменно, что по периметру нужно организовать охрану, — говорит вице-спикер областной Думы Сергей Горняков.

Но муниципалитет до сих пор муниципалитет не принял решение, ссылаясь на отсутствие денежных средств на охрану. По словам замглавы администрации Волгограда Владимир Сидоренко, вопрос будет решен после 20 декабря, а пока муниципалитет просит полицию направлять туда патрульную машину.

Большую озабоченность дольщики высказали по поводу исполнения по ипотечным кредитам, взятым для покупки квартиры в строящемся доме.. На заседании рабочей группы был рассмотрен проект постановления областной Думы об обращении регионального парламента к президенту, председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу. Парламентарии предлагают разработать механизм реструктуризации ипотеки для обманутых дольщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

В состав рабочей группы были введены представители 15 инициативных групп участников долевого строительства. Задачам по завершению строительства проблемных домов в регионе уделяется особое внимание.

На сегодняшний день в федеральном реестре пострадавших граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства жилья и чьи права нарушены, значатся лишь 706 волгоградских дольщиков. Однако на контроле области — 46 многоквартирных домов, к строительству которых привлечены денежные средства более чем 3 800 граждан. Это дома, где просрочка исполнения обязательств застройщиков составляет более девяти месяцев.

По всем проблемным объектам ситуация проработана до уровня «дорожных карт». В каждом из муниципалитетов, где есть проблемные дома, созданы рабочие группы — в Волгограде, Волжском, Краснослободске, Ерзовке — они отслеживают ситуацию с каждым возводимым домом.

— На уровне региона разработан целый комплекс мер, направленных на выправление ситуации, — отметил председатель комитета Волгоградской областной Думы по ЖКХ, жилищной политике и строительству Юрий Корбаков. — Недавно был внедрен в практику новый механизм стимулирования инвесторов, выразивших готовность достроить проблемные объекты. Теперь они могут получить землю в аренду без торгов под реализацию своих проектов. Впервые в областном бюджете этого года предусмотрено 100 миллионов рублей на компенсацию расходов застройщиков на подключение к инженерным сетям домов, которые возводились с использованием средств обманутых дольщиков. Еще 126 миллионов рублей планируется направить на эти цели в 2018 году.

Сейчас разрабатываются критерии для застройщиков для получения компенсаций.

«Наша задача — помочь застройщикам, при этом не породить новых мошенников, — отметила она. — По каждому недостроенному объекту — ситуация индивидуальная. Новому застройщику не только мы предлагаем в качестве компенсации участок под застройку, но и рассматриваем варианты, когда он предлагает территории, в которых заинтересован».

За три года в регионе достроено 40 многоквартирных домов, защищены права более трех тысяч человек. Строительная компания «Пересвет-Юг» взяла на себя обязательства по достройке многоквартирных домов по улице Лавочкина, 7, ЖК «Атлант» и ЖК «Доминант» в Волгограде — работы на объектах ведутся в соответствии с утвержденными дорожными картами. И первый дом жилого комплекса будет достроен до конца года.

В свою очередь представители силовых ведомств рассказали о том, что сегодня заведено 10 уголовных дел в отношении руководителей компаний, которым отдали свои деньги дольщики. одно уголовное дело передано в суд, еще одно — в отношении гендиректора ЗАО СК «Волго-строй-инвест» Игоря Монина, который привлек 300 млн рублей денежных средств, а освоил только 200 млн рублей, построив вместо 26 этажей дома только пять — передано в Следственный комитет. Помимо мошенничества ему вменяется невыплата заработной платы и налоговые преступления.

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