В регионе до конца года достроят три проблемных дома
Долгожданные ключи от своих квартир получат 533 дольщика. В областной Думе прошло заседание рабочей группы по вопросам защиты прав и интересов участников долевого строительства.
Долгожданные ключи от своих квартир получат 533 дольщика. В областной Думе прошло заседание рабочей группы по вопросам защиты прав и интересов участников долевого строительства.
Его участниками стали депутаты, представители профильных и надзорных ведомств, инициативных групп обманутых дольщиков.
Это заседание стало итогом встреч депутатского корпуса с обманутыми дольщиками на строительных площадках, где должны возводиться дома, попавшие в список «проблемных». Тогда дольщики озвучили ряд своих вопросов, которые их волнуют. Эти темы получили развитие на сегодняшней встрече. В частности, один из вопросов касался охраны строительной площадки ЖК «Парк Европейский». Дольщики беспокоятся, что когда найдется новый подрядчик, так не останется ни стройматериалов, ни оборудования.
— Мы были в ЖК «Парк Европейский» в середине ноября, оттуда проинформировали по телефону замглавы администрации Волгограда Ирину Пешкову, а затем сделали еще обратились письменно, что по периметру нужно организовать охрану, — говорит
Но муниципалитет до сих пор муниципалитет не принял решение, ссылаясь на отсутствие денежных средств на охрану. По словам замглавы администрации Волгограда Владимир Сидоренко, вопрос будет решен после 20 декабря, а пока муниципалитет просит полицию направлять туда патрульную машину.
Большую озабоченность дольщики высказали по поводу исполнения по ипотечным кредитам, взятым для покупки квартиры в строящемся доме.. На заседании рабочей группы был рассмотрен проект постановления областной Думы об обращении регионального парламента к президенту, председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу. Парламентарии предлагают разработать механизм реструктуризации ипотеки для обманутых дольщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.
На сегодняшний день в федеральном реестре пострадавших граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства жилья и чьи права нарушены, значатся лишь 706 волгоградских дольщиков. Однако на контроле области — 46 многоквартирных домов, к строительству которых привлечены денежные средства более чем 3 800 граждан. Это дома, где просрочка исполнения обязательств застройщиков составляет более девяти месяцев.
По всем проблемным объектам ситуация проработана до уровня «дорожных карт». В каждом из муниципалитетов, где есть проблемные дома, созданы рабочие группы — в Волгограде, Волжском, Краснослободске, Ерзовке — они отслеживают ситуацию с каждым возводимым домом.
— На уровне региона разработан целый комплекс мер, направленных на выправление ситуации, — отметил председатель комитета Волгоградской областной Думы по ЖКХ, жилищной политике и строительству Юрий Корбаков. — Недавно был внедрен в практику новый механизм стимулирования инвесторов, выразивших готовность достроить проблемные объекты. Теперь они могут получить землю в аренду без торгов под реализацию своих проектов. Впервые в областном бюджете этого года предусмотрено 100 миллионов рублей на компенсацию расходов застройщиков на подключение к инженерным сетям домов, которые возводились с использованием средств обманутых дольщиков. Еще 126 миллионов рублей планируется направить на эти цели в 2018 году.
«Наша задача — помочь застройщикам, при этом не породить новых мошенников, — отметила она. — По каждому недостроенному объекту — ситуация индивидуальная. Новому застройщику не только мы предлагаем в качестве компенсации участок под застройку, но и рассматриваем варианты, когда он предлагает территории, в которых заинтересован».
За три года в регионе достроено 40 многоквартирных домов, защищены права более трех тысяч человек. Строительная компания «Пересвет-Юг» взяла на себя обязательства по достройке многоквартирных домов по улице Лавочкина, 7, ЖК «Атлант» и ЖК «Доминант» в Волгограде — работы на объектах ведутся в соответствии с утвержденными дорожными картами. И первый дом жилого комплекса будет достроен до конца года.
В свою очередь представители силовых ведомств рассказали о том, что сегодня заведено 10 уголовных дел в отношении руководителей компаний, которым отдали свои деньги дольщики. одно уголовное дело передано в суд, еще одно — в отношении гендиректора ЗАО СК «Волго-строй-инвест» Игоря Монина, который привлек 300 млн рублей денежных средств, а освоил только 200 млн рублей, построив вместо 26 этажей дома только пять — передано в Следственный комитет. Помимо мошенничества ему вменяется невыплата заработной платы и налоговые преступления.