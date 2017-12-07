«Башнефть» и «Роснефть» подали иск к АФК «Система» на 131,6 млрд рублей

Источник: Интерфакс

«Сумма иска соответствует сумме дивидендов, выведенных ответчиками из АНК “Башнефть” с 2009 по 2014 год в свою пользу, за вычетом уплаченных налогов», — поясняет НК.

«Как установлено судом первой инстанции, АФК “Система”, незаконно владея активами, в период предшествующий возврату компании в государственную собственность по решению суда, с помощью различных схем, в том числе и в форме незаконной выплаты беспрецедентных по размеру дивидендов в свою пользу, последовательно выводила средства из “Башнефти”, необходимые для обеспечения нормальной, бесперебойной и технически безопасной работы общества», — говорится в сообщении.

«Результатом этой деятельности стали нарушение сроков и качества ремонтного обслуживания, износ оборудования, что привело, в частности, к авариям на заводах Уфимской группы. Все это вызвало необходимость привлечения многомиллиардных дополнительных средств для обеспечения промышленной безопасности предприятий «Башнефти», — отмечает НК.

«Роснефть» предприняла все возможные усилия по достижению мирового соглашения. Позиция компании была озвучена публично три месяца назад. «Роснефть» в интересах устойчивой работы предприятий, входящих в контур АФК «Система» и российской экономики в целом, заявила о своей готовности остановиться на решении суда первой инстанции и воздержаться от предъявления дополнительных законных требований. Компания также предложила АФК «Система» помощь в организации кредитов, в случае если таковые окажутся необходимы для погашения ущерба, — подчеркивает «Роснефть».

Согласно сообщению, в развитие своих усилий по мирному урегулированию «Роснефть» и «Башнефть» привлекли в качестве посредника в переговорах с ответчиками Российский фонд прямых инвестиций — независимую инвестиционно-консалтинговую структуру, обладающую высокой профессиональной репутацией, которой были переданы в полном объёме все необходимые полномочия. «Но поскольку усилия РФПИ не дали результата вследствие принципиального отказа ответчиков от диалога и отсутствия с их стороны каких-либо конструктивных предложений по урегулированию спора, “Роснефть” и “Башнефть” продолжат свои усилия, направленные на возмещение ущерба и возвращение незаконно выведенных ответчиками средств в интересах наших акционеров», — отмечает НК.