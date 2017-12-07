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21:22 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове запретили рекламу алкоголя

Реклама алкогольных напитков по телевидению и радио будет запрещена днем ​​и вечером в прайм-тайм и разрешена только в ночное время с 22.00 до 7.00.

Источник: Actualitati.md

Соотвествующий законопроект принят сегодня в окончательном чтении голосами 59 депутатов, передает Молдпрес.

Согласно документу, в периодических изданиях реклама алкогольной продукции будет запрещена на первой и последней страницах, а также на обложке. Кроме того, алкогольные напитки нельзя будет рекламировать вблизи школ, больниц, церквей, спортплощадок, пенитенциаров, кладбищ, воинских частей и строительных площадок.

Реклама не должна быть адресована несовершеннолетним, а напитки нельзя будет рекламировать как продукцию с терапевтическими свойствами или по излечению болезней.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Молдова входит в число стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя на душу населения — 16,8 литра в год.

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