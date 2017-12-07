В Молдове запретили рекламу алкоголя
Реклама алкогольных напитков по телевидению и радио будет запрещена днем и вечером в
Реклама алкогольных напитков по телевидению и радио будет запрещена днем и вечером в
Соотвествующий законопроект принят сегодня в окончательном чтении голосами 59 депутатов, передает Молдпрес.
Согласно документу, в периодических изданиях реклама алкогольной продукции будет запрещена на первой и последней страницах, а также на обложке. Кроме того, алкогольные напитки нельзя будет рекламировать вблизи школ, больниц, церквей, спортплощадок, пенитенциаров, кладбищ, воинских частей и строительных площадок.
Реклама не должна быть адресована несовершеннолетним, а напитки нельзя будет рекламировать как продукцию с терапевтическими свойствами или по излечению болезней.
По данным Всемирной организации здравоохранения, Молдова входит в число стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя на душу населения — 16,8 литра в год.