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01:14 (мск), источник: Podrobno.uz

Президент Узбекистана упростил вывоз и ввоз валюты

С 1 января 2018 года отменяется порядок обязательного декларирования физическими лицами наличной иностранной валюты при ввозе в Узбекистан и вывозе из страны в пределах суммы, равной или не превышающей в эквиваленте $2 тысяч.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 1 января 2018 года отменяется порядок обязательного декларирования физическими лицами наличной иностранной валюты при ввозе в Узбекистан и вывозе из страны в пределах суммы, равной или не превышающей в эквиваленте $2 тысяч. Указ об этом сегодня подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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Также отменяется выдача коммерческими банками разрешения на вывоз физическими лицами валюты за пределы республики в пределах суммы, равной или не превышающей в эквиваленте $5 тысяч.

Вывоз сверх установленной суммы осуществляется резидентами — на основании разрешения Центрального банка, нерезидентами — на основании пассажирской таможенной декларации, заполненной при въезде в страну, в которой сумма средств указана не менее суммы вывозимой наличной иностранной валюты.

В случае вывоза наличной иностранной валюты сверх установленной суммы нерезидентами — призерами или участниками соревнований, конкурсов и олимпиад, организованных в республике в установленном порядке, основанием для вывоза ими данной наличной иностранной валюты является документ, подтверждающий законность получения наличной иностранной валюты.

Ввоз физическими лицами наличной иностранной валюты в Узбекистан осуществляется без ограничений.

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