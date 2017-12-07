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19:22 (мск), источник: Интерфакс

Власть женщин, крах биткойна и зависимая ФРС. «Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 год

Saxo Bank выбрал десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году.

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU — «Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 год предполагают возрастание волатильности на рынках, новый политический кризис в ЕС, подрыв Китаем статуса доллара США как резервной валюты и резкое падение биткойна.

Публикуемые ежегодно вот уже 15 лет «Шокирующие предсказания» Saxo Bank привлекают внимание инвесторов не к основным трендам, хотя, несомненно, их учитывают, но к маловероятным событиям (так называемым «черным лебедям»), которые могут существенно изменить картину мира, если они станут реальностью.

Год назад многие думали, что 2017 год будет очень изменчивым из-за казавшегося невозможным восхождения Трампа и шокирующего Brexit. Вместо этого нас ждал год поразительно спокойного плавания, в котором даже высокорисковые активы не были задеты штормом. Мы подозреваем, что это не повторится, и мир накопил энергию для ошеломляющего и полного потрясений 2018 года.
Стин Якобсен
Главный экономист Saxo Bank

Банк традиционно подчеркивает, что «Шокирующие предсказания» не являются его базовым сценарием или официальным прогнозом, но вместе с тем любое из этих событий, если оно произойдет, окажет весьма заметное влияние на финансовый ландшафт или мировую политику. Saxo Bank выбирает десять наиболее спорных и не связанных между собой идей, при этом один и тот же прогноз не может повторяться два года подряд.

В этом году частично оправдались два из маловероятных прогнозов: биткойн и мексиканский песо существенно подорожали. Однако если рост песо отставал от предполагавшегося в декабре 2016 года, то криптовалюты превзошли все ожидания.

Источник: Reuters

Инвесторы покинут биткойн

Взлет курса биткойна и других криптовалют стал одним из наиболее значимых явлений на финансовых рынках последних лет. Курс биткойна продолжит стремительно расти на протяжении большей части 2018 года, однако действия России и Китая в конечном итоге приведут к его обвалу.

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По мнению макростратега Saxo Bank Кая ван Петерсена, в 2018 году стоимость биткойна достигнет $60000, а его рыночная капитализация превысит $1 трлн, так как запуск фьючерсов на биткойн в декабре 2017 года подогреет интерес инвесторов, которые чувствуют себя более комфортно, торгуя фьючерсами, а не инвестируя средства на биржах криптовалют.

Однако Россия и Китай могут быстро выйти из игры и даже запретить несанкционированные криптовалюты на внутреннем рынке. Россия официально займется майнингом криптовалют, чтобы влиять на разработку протоколов и отвлечь внимание от биткойна с целью удержать капитал в стране. А Китай создаст государственную криптовалюту, запретит майнинг остальных цифровых активов на территории страны и будет править новым рынком железной рукой.

После впечатляющего скачка в 2018 году биткойн ожидает стремительное падение в 2019 году до уровня базовой себестоимости в $1000.

Женщины захватят власть в корпорациях

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Долгое время женщин на высших руководящих должностях в компаниях было немного, но ситуация уже меняется, а 2018 год станет революционным: число женщин во главе компаний различного размера будет расти в геометрической прогрессии, считает Якобсен.

Современные женщины нередко имеет более высокий уровень образования, чем мужчины, в США почти половина всех выпускников, специализирующихся на бизнесе, — женщины. Женщины в развитых странах голосуют на 7−10% активнее, чем мужчины, то есть они уже определяют исход выборов.

Однако в 2017 году женщины возглавляли лишь 32 компании из списка Fortune 500, хотя в среднем они зарабатывают больше, чем их коллеги мужского пола. В 2018 году таких компаний будет уже больше 60.

ФРС утратит независимость

За 104 года существования Федеральной резервной системы (ФРС) США степень ее независимости определялась потребностями и политикой федерального правительства.

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В 2018 году ожидается ее значительное ослабление, так как Вашингтон попытается ограничить доходность гособлигаций из-за угрозы обвала рынка долговых обязательств.

В преддверии промежуточных выборов в Конгресс США республиканцы и демократы соревнуются в популизме при полном отсутствии бюджетной дисциплины и сокращении налогов Республиканской партией, что приводит к значительному падению уровня доходов и, в будущем, к погружению страны в рецессию. Слабая экономика, повышенные процентные ставки и инфляция не оставят Федрезерву выбора в области денежно-кредитной политики.

Политики сделают из ФРС козла отпущения и возложат на нее вину за низкие экономические показатели, панику на рынке облигаций и усиление неравенства. Министерство финансов США вновь, как и после Второй мировой войны, возьмет бразды правления в свои руки и ограничит доходность US Treasuries на уровне 2,5%.

Китай перейдет на нефтеюани

Китай — безоговорочный лидер среди импортеров нефти, и многие государства-экспортеры уже охотно заключают сделки в юанях.

Сейчас цены на две эталонные марки нефти — WTI и Brent — определяются в долларах США. Совокупные торги контрактами на WTI и Brent превышает 2 млрд баррелей в сутки, что примерно в 20 раз выше суточной потребности планеты в нефти.

Однако на фоне ослабления мирового влияния США и успеха товарных фьючерсов в юанях Шанхайская международная энергетическая биржа в 2018 году начнет заключать нефтяные контракты в юанях, и этот шаг будет иметь огромные геополитические и финансовые последствия.

Благодаря появлению петроюаней курс китайской валюты к доллару США подскочит более чем на 10%, в итоге впервые в истории доллар будет стоить меньше 6,0 юаней (сейчас более 6,6 юаня/$1).

Tencent станет крупнейшей компанией мира

Китайский интернет-гигант Tencent Holdings еще раз удвоит капитализацию в 2018 году и обгонит Apple по рыночной стоимости, даже если производителю iPhone удастся пересечь отметку в $1 трлн первым.

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Китай открывает свои рынки капитала, и огромные масштабы страны и стремительно растущий уровень жизни привлекают инвесторов со всех уголков планеты, отмечает глава отдела стратегии Saxo Bank на фондовом рынке Питер Гарнри.

С начала 2017 года по 7 декабря включительно акции Tencent подорожали на 99,4%, на пике его капитализация превышала стоимость Facebook.

Tencent — единственная компания с капитализацией более $100 млрд, которой удалось добиться таких показателей роста. Она является мировым лидером на динамичном рынке видеоигр (у одной только League of Legends 60 млн игроков по всему миру) и не устает удивлять рынок: недавно ей удалось монетизировать мессенджер WeChat, месячная аудитория которого насчитывает почти миллиард человек.

Пороховая бочка волатильности

Резкое снижение волатильности в разных классах активов в 2017 году было полной неожиданностью для инвесторов и аналитиков. Исторические минимумы индексов волатильности VIX и MOVE сопровождались ростом курсов акций до рекордов и высокими ценами на рынке недвижимости. В результате образовалась «пороховая бочка», готовая к эффектному взрыву.

Технические индикаторы фондового рынка напоминают экспертам ситуацию, сложившуюся перед «черным понедельником» 1987 года, когда Dow Jones потерял за день более 20%. В 2018 году американский фондовый индекс Standard & Poor’s 500 может повторить опыт молниеносного обвала (flash crash) и рухнуть на 25%.

Целый ряд фондов, «шортивших» показатели волатильности, будет стерт с лица Земли. А никому неизвестный трейдер с длинной позицией по волатильности получит прибыль в 1000% и в мгновение ока превратится в легенду рынка.

Американцы пойдут налево

На выборах 2018 года в США избиратели сделают резкий крен налево, и демократы одержат победу с огромным преимуществом. Из-за реализуемой ими политики доходность 30-летних US Treasuries превысит 5% (сейчас немногим более 2,7%), прогнозирует глава отдела стратегий Saxo Bank на валютном рынке Джон Харди.

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Демографические изменения в США окажут огромное влияние на политику в 2018 году: по оценкам, численность американцев в возрасте до 35 лет («миллениалы» или поколение Y) уже превышает количество бэби-бумеров, рожденных после Второй мировой войны.

Неприятие молодыми избирателями персоны президента США Дональда Трампа, растущее неравенство, которое только усугубляется налоговой реформой республиканцев, и новое поколение кандидатов от демократов, не гнушающихся популизмом, обеспечит победу Демократической партии в ноябре следующего года.

Демократы начнут стимулирование массового потребления и откроют государственную «кубышку» для удовлетворения потребностей 90% населения, что приведет к огромному дефициту и резкому росту доходности долгосрочных долговых обязательств США.

Паритет евро с долларом

Евро резко ослабеет по отношению к доллару США к концу 2018 года на фоне политического кризиса в Европе, и в какой-то момент стоимость двух валют сравняется.

Экономист Saxo Bank Кристофер Дембик изучает гипотетический сценарий, при котором раскол между старейшими членами Евросоюза и новыми скептически настроенными участниками блока превратится в непреодолимую бездну.

Впервые с 1951 года центр силы в Европе сдвинется с франко-германской оси к Центральной и Восточной Европе. Институциональные конфликты в ЕС вскоре скажутся и на финансовых рынках.

В течение года евро установит новые рекорды относительно валют как развитых (G10), так и развивающихся стран, но к концу 2018 года перейдет к масштабному падению.

ЦБ Японии откажется от контроля доходности гособлигаций

Политика контроля кривой доходности, реализуемая Банком Японии, зависит от гибких мировых процентных ставок и низкой доходности, а в 2018 году рассчитывать на них просто нецелесообразно, отмечает Харди.

По мере усиления инфляции доходность также будет расти, спровоцировав катастрофический обвал иены. В итоге японскому центробанку придется обратиться к мерам количественного смягчения, но не раньше, чем курс доллара достигнет 150 иен. После интервенции ЦБ иена быстро укрепится, и доллар будет стоить около 100 иен.

«Африканская весна» и расцвет ЮАР

В 2018 году в результате совершенно непредвиденных событий демократические процессы будут запущены по всей Африке к югу от Сахары по аналогии с «арабской весной» 2010−2011 годов.

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Вынужденная отставка бессменного президента Зимбабве Роберта Мугабе в конце 2017 года спровоцирует политические изменения и в других странах Африки, недовольных неэффективным и оторванным от реальности управлением своих лидеров.

В частности, под давлением общественности свои посты покинут президент ЮАР Джейкоб Зума и его коллега из Демократической республики Конго (ДРК) Жозеф Кабила.

Позитив в экономике не заставит себя ждать: Зимбабве восстановится после гиперинфляции и вернет себе звание «африканской житницы», приток иностранных инвестиций в ДРК достигнет рекорда благодаря интересу к месторождениям кобальта. Но ЮАР выиграет больше всех: южноафриканский рэнд станет лидером роста среди валют emerging markets и подскочит на 30% к доллару, евро и иене.

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