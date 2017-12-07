Стоимость биткоина превысила миллион рублей

Источник: AP 2017

Справка Биткоин, токены, блокчейн Все делают вид, что разбираются в этом, а я не понимаю! Помогите! Подробнее

В ходе торгов в четверг, 7 декабря, курс биткоина достиг 16923,8 долларов за единицу электронной валюты. На 19:44 по московскому времени курс доллара составлял 59,14 рублей.

Выходит, что один биткоин стоил 1 000 873 рубля и 53 копейки.

Стоит отметить, что подобного уровня он снова достигал не на всех торговых площадках. Например, на портале CryptoCompare эта криптовалюта вообще торгуется ниже уровня 16 тысяч долларов.