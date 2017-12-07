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20:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Стоимость биткоина превысила миллион рублей

Стоимость биткоина впервые превысила один миллион рублей. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

ЦБ: $ 59.2948   +0.37 € 69.9323   +0.23 ММВБ: $ 59.1600   -0.07 € 69.7400   -0.13
Источник: AP 2017
Справка
Биткоин, токены, блокчейнВсе делают вид, что разбираются в этом, а я не понимаю! Помогите!

В ходе торгов в четверг, 7 декабря, курс биткоина достиг 16923,8 долларов за единицу электронной валюты. На 19:44 по московскому времени курс доллара составлял 59,14 рублей.

Выходит, что один биткоин стоил 1 000 873 рубля и 53 копейки.

Стоит отметить, что подобного уровня он снова достигал не на всех торговых площадках. Например, на портале CryptoCompare эта криптовалюта вообще торгуется ниже уровня 16 тысяч долларов.

Последний месяц биткоин обновляет рекорды практически каждый день. Так, к 09:00 мск 7 декабря, то есть почти за сутки криптовалюта пробила уровень в 14 и 15 тысяч долларов за единицу.

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