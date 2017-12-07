Стоимость биткоина превысила миллион рублей
Стоимость биткоина впервые превысила один миллион рублей. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.
Стоимость биткоина впервые превысила один миллион рублей. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.
В ходе торгов в четверг, 7 декабря, курс биткоина достиг 16923,8 долларов за единицу электронной валюты. На 19:44 по московскому времени курс доллара составлял 59,14 рублей.
Стоит отметить, что подобного уровня он снова достигал не на всех торговых площадках. Например, на портале CryptoCompare эта криптовалюта вообще торгуется ниже уровня 16 тысяч долларов.
Последний месяц биткоин обновляет рекорды практически каждый день. Так, к 09:00 мск 7 декабря, то есть почти за сутки криптовалюта пробила уровень в 14 и 15 тысяч долларов за единицу.