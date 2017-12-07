Михаил Бабич и Рустэм Хамитов посетили уфимское фармпредприятие
Михаил Бабич и Рустэм Хамитов посетили производственные площадки и лаборатории ОАО «Фармстандарт-Уфавита».
Михаил Бабич и Рустэм Хамитов посетили производственные площадки и лаборатории ОАО «Фармстандарт-Уфавита».
По словам директора фармацевтического предприятия Владимира Креймана, ежегодно здесь производится более 90 млн упаковок лекарственных средств. В этом году здесь налажен выпуск противоопухолевого средства от рака молочной железы и препарата, предотвращающего образование тромбов.
В настоящее время на предприятии началось строительство нового производственного комплекса, ведется реконструкция участков и обновление оборудования. Объём инвестиций в 2017 году составил более 700 млн рублей.
В 2018 году руководством группы компаний «Фармстандарт» планируется организовать здесь выпуск шести наименований оригинальных лекарственных средств, а также за счёт трансфера технологий локализовать производство 86 наименований препаратов.
— «Уфавита» хорошо использовала ситуацию по импортозамещению, — отметил Рустэм Хамитов. —
ОАО «Фармстандарт-Уфавита» является лидером в Российской Федерации по производству моно- и поливитаминных препаратов. С 2003 года входит в группу компаний «Фармстандарт». Общая площадь предприятия — 42 тысячи кв. м, на которых размещено 19 производственных линий. Продукция предприятия распространяется по России, а также экспортируется в страны СНГ.