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21:29 (мск), источник: ИА Башинформ

Михаил Бабич и Рустэм Хамитов посетили уфимское фармпредприятие

Михаил Бабич и Рустэм Хамитов посетили производственные площадки и лаборатории ОАО «Фармстандарт-Уфавита».

6
фотографий
6
фотографий

По словам директора фармацевтического предприятия Владимира Креймана, ежегодно здесь производится более 90 млн упаковок лекарственных средств. В этом году здесь налажен выпуск противоопухолевого средства от рака молочной железы и препарата, предотвращающего образование тромбов.

В настоящее время на предприятии началось строительство нового производственного комплекса, ведется реконструкция участков и обновление оборудования. Объём инвестиций в 2017 году составил более 700 млн рублей.

В 2018 году руководством группы компаний «Фармстандарт» планируется организовать здесь выпуск шести наименований оригинальных лекарственных средств, а также за счёт трансфера технологий локализовать производство 86 наименований препаратов.

— «Уфавита» хорошо использовала ситуацию по импортозамещению, — отметил Рустэм Хамитов. — Три-четыре года назад объём производства был в районе 7 млрд рублей, а сегодня эта цифра достигла уже 20 млрд рублей. Надеюсь, что это не окончательный рубеж, и, безусловно, объёмы производства будут расти.

ОАО «Фармстандарт-Уфавита» является лидером в Российской Федерации по производству моно- и поливитаминных препаратов. С 2003 года входит в группу компаний «Фармстандарт». Общая площадь предприятия — 42 тысячи кв. м, на которых размещено 19 производственных линий. Продукция предприятия распространяется по России, а также экспортируется в страны СНГ.

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