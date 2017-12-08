На омское метро выделяют 800 млн

Представитель минпрома Омской области сообщил депутатам, что на метро нужно направить 792 млн. Средства нужны, чтобы закончить сооружение конструкций между двумя станциями — «Заречная» и «Кристалл». Это позволит избежать их разрушения.

После обсуждения решение о выделении дополнительных денег так и не приняли.

Добавим, что Ростехнадзор неоднократно требовал законсервировать подземку должным образом. Многострадальное омское метро строится с начала 90-х годов. За это время срок сдачи объекта неоднократно переносился властями. В конце концов прежний губернатор Виктор Назаров заявил в 2015 году о заморозке строительства метро. На его завершения необходимы десятки миллиардов, которых в региональном бюджете просто нет.