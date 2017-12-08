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06:59 (мск), источник: Комсомольская правда

На омское метро выделяют 800 млн

Деньги нужны, чтобы построенные станции не разрушились.

Тема строительства многострадального омского метрополитена вновь появилась в повестке регионального правительства. Накануне обсуждалась необходимость дополнительного выделения денег на объект.

Представитель минпрома Омской области сообщил депутатам, что на метро нужно направить 792 млн. Средства нужны, чтобы закончить сооружение конструкций между двумя станциями — «Заречная» и «Кристалл». Это позволит избежать их разрушения.

После обсуждения решение о выделении дополнительных денег так и не приняли.

Добавим, что Ростехнадзор неоднократно требовал законсервировать подземку должным образом. Многострадальное омское метро строится с начала 90-х годов. За это время срок сдачи объекта неоднократно переносился властями. В конце концов прежний губернатор Виктор Назаров заявил в 2015 году о заморозке строительства метро. На его завершения необходимы десятки миллиардов, которых в региональном бюджете просто нет.

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