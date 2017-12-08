На омские улицы выйдут новые ПАЗы

Как сообщили в городской администрации, получат новые машины пассажирские предприятия № 7 и № 8. Торжественная церемония состоится завтра, 9 декабря. В 11.00 на площади у областного Экспоцентра Фадина вручит ключи водителям.

— В этом году нам удалось купить 30 автобусов среднего класса. 18 машин уже работают на маршрутах. В конце ноября в муниципальные пассажирские предприятия № 7 и № 8 поступило еще по шесть новых автобусов марки «ПАЗ 320414−04», — прокомментировал директор департамента транспорта Алексей Мартыненко. — Все регистрационные процедуры завершены, разрешительные документы на все транспортные единицы получены. Определено 10 маршрутов, на которых будут работать 12 новых машин.