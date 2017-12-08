На омские улицы выйдут новые ПАЗы
Городские власти планируют вручить перевозчикам 12 новых машин.
Городские власти планируют вручить перевозчикам 12 новых машин.
Новоизбранный мэр Оксана Фадина, инаугурация которой проходит в концертном зале сегодня, вручит муниципальным предприятиям ключи от 12 новых автобусов марки «ПАЗ».
Как сообщили в городской администрации, получат новые машины пассажирские предприятия № 7 и № 8. Торжественная церемония состоится завтра, 9 декабря. В 11.00 на площади у областного Экспоцентра Фадина вручит ключи водителям.
— В этом году нам удалось купить 30 автобусов среднего класса. 18 машин уже работают на маршрутах. В конце ноября в муниципальные пассажирские предприятия № 7 и № 8 поступило еще по шесть новых автобусов марки «ПАЗ 320414−04», — прокомментировал директор департамента транспорта Алексей Мартыненко. — Все регистрационные процедуры завершены, разрешительные документы на все транспортные единицы получены. Определено 10 маршрутов, на которых будут работать 12 новых машин.
Выйдут на маршруты автобусы сразу после церемонии.