Цены на коммунальные слуги в РК показали рекордный за 5 лет рост

Наиболее значительно в этом году повысились тарифы на горячую воду, газ и центральное отопление. Стоимость горячей воды за 11 месяцев выросла на 14,9 процента. В настоящий момент казахстанцы, в среднем, платят по 237 тенге за 1 кубический метр. За январь-ноябрь 2017 года тарифы на газ в среднем по РК увеличились на 10,6 процента против прироста на 7,5 процента годом ранее. За 1 кубический метр природного газа, транспортируемого по распределительным сетям, тариф составляет в среднем 18,4 тенге, за 1 килограмм сжиженного — 148,75 тенге. Тарифы на обогрев жилья центральным отоплением в этом году поднялись на 9,6 процента, что выше темпов роста цен за аналогичный период прошлого года. Такая услуга для казахстанцев обходится почти в 3,9 тысячи тенге за 1 гигакалорию. Самый резкий рост тарифов на комуслуги среди регионов РК в этом году — в ЮКО (на 19,2 процента). Рост услуг в регионе более чем в 2 раза превышает темпы прошлого года.