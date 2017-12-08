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08:42 (мск), источник: Apiural.ru

Коммунальная авария на ВИЗе ликвидирована в кратчайшие сроки

Накануне, на пересечении улиц Токарей и Ключевской произошел порыв трубопровода теплоснабжения.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) оперативно устранили повреждение на пересечении улиц Ключевская-Токарей. Теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей полностью восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба АО «ЕТК».

Напомним, накануне, на пересечении улиц Токарей и Ключевской произошел порыв трубопровода теплоснабжения. На месте повреждения работали две ремонтные бригады с применением спецтехники. Специалисты заменили шесть метров трубы диаметром 500 мм.

Работы велись с 9.00 до 22.00. В зону ограничения теплоснабжения попали 180 жилых домов, 27 социально-значимых объектов. Отопление помещений в районе улиц Крауля, Мельковская, Заводская обеспечивалось по затухающей схеме, горячее водоснабжение — по обратному трубопроводу.

Ремонтные работы закончены, параметры теплоснабжения и ГВС полностью восстановлены.

© Служба новостей «АПИ».

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