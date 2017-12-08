Коммунальная авария на ВИЗе ликвидирована в кратчайшие сроки
Накануне, на пересечении улиц Токарей и Ключевской произошел порыв трубопровода теплоснабжения.
Накануне, на пересечении улиц Токарей и Ключевской произошел порыв трубопровода теплоснабжения.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) оперативно устранили повреждение на пересечении улиц
Напомним, накануне, на пересечении улиц Токарей и Ключевской произошел порыв трубопровода теплоснабжения. На месте повреждения работали две ремонтные бригады с применением спецтехники. Специалисты заменили шесть метров трубы диаметром 500 мм.
Работы велись с 9.00 до 22.00. В зону ограничения теплоснабжения попали 180 жилых домов, 27
Ремонтные работы закончены, параметры теплоснабжения и ГВС полностью восстановлены.
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