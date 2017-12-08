Прямой рейс из Новосибирска в Минск запустят в мае
Авиакомпания S7 уже открыла продажу билетов, рассказали в
Авиакомпания S7 уже открыла продажу билетов, рассказали в
Прямой рейс из Новосибирска в Минск запустят в мае, об этом сообщает
Регулярный прямой рейс из Новосибирска в столицу Белоруссии запустят со 2 мая 2018 года.
Прямые рейсы из аэропорта Толмачево в Минск будут выполняться еженедельно по средам. Вылет из Новосибирска в 11:10, прилет в аэропорт Минска в 12:15 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 13:15 и прибывает в Толмачево в 22:00.
Полеты из Новосибирска в Минск будут осуществляться на современных лайнерах Airbus A320neo, рассчитанных на перевозку 164 пассажиров — 8 в
Ранее сообщалось, что прямые рейсы Новосибирска в Минск и обратно будут запущены в марте 2018 года.
Напомним, 13 октября 2016 года во время заседания Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Новосибирской области первый заместитель председателя регионального правительства Владимир Знатков поднимал вопрос о запуске регулярного авиарейса «Новосибирск — Минск» и обратно. Он пояснил, что прямой рейс в Минск будет способствовать возрастающему потоку туристов из Сибирского федерального округа в Республику Беларусь, так как аэропорт «Толмачёво» является хабом СФО.