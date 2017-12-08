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16:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Прямой рейс из Новосибирска в Минск запустят в мае

Авиакомпания S7 уже открыла продажу билетов, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Прямой рейс из Новосибирска в Минск запустят в мае, об этом сообщает пресс-служба авиакомпании S7.

Регулярный прямой рейс из Новосибирска в столицу Белоруссии запустят со 2 мая 2018 года.

Прямые рейсы из аэропорта Толмачево в Минск будут выполняться еженедельно по средам. Вылет из Новосибирска в 11:10, прилет в аэропорт Минска в 12:15 по местному времени. Обратный рейс отправляется в 13:15 и прибывает в Толмачево в 22:00.

Полеты из Новосибирска в Минск будут осуществляться на современных лайнерах Airbus A320neo, рассчитанных на перевозку 164 пассажиров — 8 в бизнес-классе и 156 в экономическом. Пассажиры смогут оценить особый уровень комфорта на борту благодаря удобным креслам, оборудованным розетками с разъемом USB, а также специальными держателями для мобильных устройств. Airbus A320neo имеет улучшенную звукоизоляцию, самые вместительные багажные полки и больше места под креслами для размещения ручной клади.

Ранее сообщалось, что прямые рейсы Новосибирска в Минск и обратно будут запущены в марте 2018 года.

Напомним, 13 октября 2016 года во время заседания Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Новосибирской области первый заместитель председателя регионального правительства Владимир Знатков поднимал вопрос о запуске регулярного авиарейса «Новосибирск — Минск» и обратно. Он пояснил, что прямой рейс в Минск будет способствовать возрастающему потоку туристов из Сибирского федерального округа в Республику Беларусь, так как аэропорт «Толмачёво» является хабом СФО.

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