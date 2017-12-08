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08:50 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Генподрядчиком строительства четвертого моста станет «Автобан»

НОВОСИБИРСК, 8 декабря, ФедералПресс. Генеральным подрядчиком строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске станет ДСК «Автобан». Это являлось одним из условий заключения концессионного соглашения.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на директора по корпоративным коммуникациям группы строительных компаний «Вис» (соинвестор строительства моста) Сергея Козловского, договор генерального подряда заключен «Сибирской концессионной компаний, 75% которой принадлежит группе «Вис».

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Отметим, что московская ДСК «Автобан» был выбран в связи с высокой квалификацией персонала, а также опытом в крупных автотранспортных проектов и финансовой устойчивостью компании. «Автобан» работает в 15 регионах и имеет 16 филиалов. Исполняла договоры подряда для «Российских автомобильных дорог» и Федерального дорожного агентства Минтранса РФ.

Сейчас она ведет строительство третьего участка МКАДа и скоростной трассы Москва — Санкт-Петербург. Владельцем и гендиректором «Автобана» является депутат думы ХМАО — Югры — Алексей Андреев.

Ранее «ФедералПресс» писал, что правительство Новосибирской области заключило концессионное соглашение о строительстве четвертого моста 6 декабря.

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