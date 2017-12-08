Генподрядчиком строительства четвертого моста станет «Автобан»

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на директора по корпоративным коммуникациям группы строительных компаний «Вис» (соинвестор строительства моста) Сергея Козловского, договор генерального подряда заключен «Сибирской концессионной компаний, 75% которой принадлежит группе «Вис».

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Отметим, что московская ДСК «Автобан» был выбран в связи с высокой квалификацией персонала, а также опытом в крупных автотранспортных проектов и финансовой устойчивостью компании. «Автобан» работает в 15 регионах и имеет 16 филиалов. Исполняла договоры подряда для «Российских автомобильных дорог» и Федерального дорожного агентства Минтранса РФ.