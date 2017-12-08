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09:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Пермский край и «Российский кредит» договорились о сотрудничестве

Пермский край и банк «Российский капитал» подписали соглашение о сотрудничестве в социально-экономическом развитии региона.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, после того, как новым акционером банка станет агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), кредитное учреждение сконцентрируется на выдаче ипотеки и кредитовании строительства.

Планируется, что «Российский капитал» станет основным ипотечно-строительным банком страны.

«Банк “Российский капитал” является 100% государственным, и нам важно, что банк уже присутствует в крае, его филиал уже год работает в регионе, — подчеркнул значимость соглашения губернатор Пермского края Максим Решетников. —  Приоритет для нас — выстраивание прозрачной и понятной системы кредитования в строительной отрасли. Нужно сделать все, чтобы у людей было понимание, что они вовремя получат жилье в новостройке».

Как отметил Председатель Правления АКБ «Российский капитал» Михаил Кузовлев, после смены акционера банк сменит и бренд на «ДОМ. РФ Банк».

«Мы будем фокусироваться на ипотечном кредитовании жителей и кредитовании строительных организаций. — Для нас сотрудничество с Пермским краем приоритетно, уверен, что подписание сегодняшнего соглашения придаст новый импульс нашей совместной работе», — уточнил Михаил Кузовлев.

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