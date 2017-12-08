Пермский край и «Российский кредит» договорились о сотрудничестве

«Банк “Российский капитал” является 100% государственным, и нам важно, что банк уже присутствует в крае, его филиал уже год работает в регионе, — подчеркнул значимость соглашения губернатор Пермского края Максим Решетников. — Приоритет для нас — выстраивание прозрачной и понятной системы кредитования в строительной отрасли. Нужно сделать все, чтобы у людей было понимание, что они вовремя получат жилье в новостройке».