Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников

Генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал об антикоррупционной деятельности в своём ведомстве.

Как стало известно, две недели назад, прокуратура добилась обращения в доход государства квартиры в Дюссельдорфе, принадлежавшей омскому депутату. Стоимость имущества оценивалась более чем в 600 тыс. евро, что превышало совокупный доход семьи за последние три года. Интервью с генпрокурором было опубликовано 8 декабря в газете «Коммерсант».

Чайка отметил, что соответствующие полномочия ведомство получило в 2013 году в рамках реализации положений статьи 20 Конвенции ООН против коррупции и об ответственности за незаконное обогащение.

Прокурор также упомянул о деле бывшего сотрудника органов внутренних дел Республики Башкортостан. Общая стоимость незаконно приобретённого имущества его семьи превысила 18 млн рублей.