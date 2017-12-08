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10:29 (мск), источник: ИА REGNUM

Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников

Стало известно о десятках подобных исков.

Генеральный прокурор России Юрий Чайка рассказал об антикоррупционной деятельности в своём ведомстве.

Как стало известно, две недели назад, прокуратура добилась обращения в доход государства квартиры в Дюссельдорфе, принадлежавшей омскому депутату. Стоимость имущества оценивалась более чем в 600 тыс. евро, что превышало совокупный доход семьи за последние три года. Интервью с генпрокурором было опубликовано 8 декабря в газете «Коммерсант».

Чайка отметил, что соответствующие полномочия ведомство получило в 2013 году в рамках реализации положений статьи 20 Конвенции ООН против коррупции и об ответственности за незаконное обогащение.

Прокурор также упомянул о деле бывшего сотрудника органов внутренних дел Республики Башкортостан. Общая стоимость незаконно приобретённого имущества его семьи превысила 18 млн рублей.

Ранее глава Слественного комитета Александр Бастрыкин, что ущерб от коррупционных преступлений в 2017 году составил 10.3 млрд рублей.

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