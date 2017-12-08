«Летающий танк» Т-80 получит форсаж

В распоряжении российской армии имеется порядка 3200 танков Т-80, говорится в докладе Международного института стратегических исследований. Из них на вооружении стоят 200 машин, остальные находятся на консервации. Главный оператор «летающих танков» — гвардейская танковая Кантемировская дивизия.

Т-80 — детище советской стратегии «большого прорыва». Армады быстрых, автономных и хорошо защищенных боевых машин должны были пробить бреши в обороне НАТО и устремиться к Ла-Маншу. Поэтому «восьмидесятками» в первую очередь комплектовали дивизии, размещенные в восточной Германии.

Теперь концепция поменялась: массовых бронестолкновений a la сражение под Прохоровкой не планируется, в современной войне каждый танк должен уметь постоять за себя сам. Поэтому ключевым объектом модернизации стала система управления огнем, пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов «Уралвагонзавода». Штатный прицел Т-80 заменят на всепогодный «Сосна»: тепловизор, лазерный дальномер и автомат сопровождения цели обеспечивают точную стрельбу при любой видимости на максимальной дистанции. Появится и дублирующий прибор на случай отказа или повреждения «Сосны», а усовершенствованный автомат заряжания позволит танкистам использовать современные боеприпасы.

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Газотурбинный двигатель мощностью 1100 лошадиных сил будет существенно доработан и по аналогии с истребителями получит возможность кратковременного выхода на форсажный режим. Уникальный мотор без проблем заводится на 40-градусном морозе, легко разгоняет 46-тонный танк до крейсерских 70 км/ч и устойчиво работает на любом горючем: от солярки до авиационного керосина. Кстати, спереди танк почти не слышно: особенность его конструкции такова, что свист турбин и прочие шумы остаются сзади.