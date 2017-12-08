Начинающие фермеры Красноярского края получат дополнительную поддержку
Средства предоставят 13 предпринимателям региона.
Средства предоставят 13 предпринимателям региона.
Фермерские хозяйства Красноярского края получат дополнительную поддержку на развитие. Такое решение приняли на заседании конкурсной комиссии по предоставлению грантов, сообщили в
Таким образом, всего гранты на сумму более чем 145 млн рублей в 2017 году получат 50 начинающих фермеров. Большинство из них заняты животноводством, в частности разведением
«В условиях кризиса и санкций на продукты
Рассчитывать на получение гранта может не любой предприниматель в сфере сельского хозяйства, а именно глава крестьянского (фермерского) хозяйства. Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте минсельхоза края в разделе «Гранты».
В случае получения поддержки начинающий фермер обязан взять на себя ряд обязательств по созданию не менее одного рабочего места на каждый миллион гранта, выполнить показатели своего
Грантовая форма поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм реализуется в крае с 2012 года. В 2016 году запущено третье направление — «гранты сельскохозяйственным перерабатывающим и сбытовым потребительским кооперативам и потребительским обществам на развитие
С 2012 по 2017 годы поддержка предоставлена 292 участникам. 235 из них — начинающие фермеры, 45 — главы КФХ, развивающие семейные животноводческие фермы и 6 — сельскохозяйственные потребительские кооперативы. В прошлом году за эффективную реализацию мероприятий грантовой поддержки малых форм хозяйствования Красноярский край получил серебряную медаль Минсельхоза России.
Добавим, 13 декабря в министерстве сельского хозяйства края 13 фермерам вручат сертификаты на получение грантов.