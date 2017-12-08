У Качканарского завода за долги отобрали вертолет

Качканарский металлургический завод за огромные долги лишился вертолета. Руководство предприятия должно выплатить 16 миллионов рублей своим 450 работникам. Еще более 100 миллионов рублей начальство «Металлурга» обязано погасить по различным налогам и сборам.

— Имеющееся имущество организации находится в залоге у банков и кредитных организаций, однако на балансе предприятия имеется воздушное судно — вертолет Робинсон R44. В отношении него составлен акт описи и ареста. Вертолет оставлен на хранение директору организации без права пользования на специализированной площадке на территории предприятия-должника, — рассказали в Отделе по взаимодействию со СМИ УФССП РФ по Свердловской области.