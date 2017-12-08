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10:28 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Съем екатеринбургских квартир взлетит в цене

К мундиалю.

Чемпионат мира по футболу-2018 приведет к удорожанию аренды жилья в уральской столице. Такой прогноз в ходе итоговой пресс-конференции сделала президент Уральской палаты недвижимости Ирина Зырянова, сообщает «Уралинформбюро».

«Мы в течение нескольких лет вместе с администрацией Екатеринбурга озадачивались вопросом, где будут жить болельщики в дни чемпионата, хватит ли им отелей, сможем ли мы им предложить арендное жилье. Теперь я уверена, что проблема будет решена, вопрос в том, сколько гостей приедет в Екатеринбург на игры чемпионата», — пояснила Зырянова.

Столица Урала считается одним из самых дорогих городов в сфере жилищной аренды. Так, на съем однокомнатной квартиры среднестатистический екатеринбуржец расходует 23% совокупного семейного бюджета, а на аренду двухкомнатной квартиры 30%. Сегодня, по данным аналитиков палаты, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир составляет 17 870 рублей, двухкомнатных — 22 779 рублей и трехкомнатных — 35 182 рубля в месяц.

По мнению президента УПН, чемпионат мира может взвинтить цены на аренду на 10−20%. Однако руководитель Российской Гильдии риелторов Татьяна Деменок настроена на более серьезное удорожание. «Цены на съемные квартиры уже выросли в Москве в два раза, а в Санкт-Петербурге — в полтора. В Екатеринбурге ситуация будет похожая, только это произойдет позже», — предположила она.

В Екатеринбурге с 15 по 27 июня 2018 года пройдут 4 матча мундиаля. На футбольном поле «Екатеринбург-Арены» встретятся команды Египта, Уругвая, Франции, Перу, Японии, Сенегала, Мексики и Швеции.

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