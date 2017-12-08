Росатом огласит результаты проверки «Маяка» после рутениевого скандала

В пресс-конференции примут участие директор службы генерального инспектора Росатома Владимир Болтунов, заместитель начальника отдела ядерной и радиационной безопасности службы генерального инспектора Росатома Евгений Паличев, главный специалист отдела радиационной, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды службы генерального инспектора Росатома Вячеслав Усольцев.

Также в числе спикеров заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук Рафаэль Арутюнян, заместитель начальника управления надзора и контроля в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия Федерального медико-биологического агентства Надежда Поцяпун и директор проекта департамента коммуникаций Росатома Андрей Иванов.

Напомним, 21 ноября Росгидромет сообщал о повышении содержания радиоизотопа рутения в пробах из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный с 25 сентября по 1 октября.