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10:30 (мск), источник: ЕАН

Росатом огласит результаты проверки «Маяка» после рутениевого скандала

Представители Росатома 8 декабря огласят результаты проверки состояния радиационной обстановки и радиационного мониторинга на химкомбинате «Маяк», сообщает ТАСС.

В пресс-конференции примут участие директор службы генерального инспектора Росатома Владимир Болтунов, заместитель начальника отдела ядерной и радиационной безопасности службы генерального инспектора Росатома Евгений Паличев, главный специалист отдела радиационной, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды службы генерального инспектора Росатома Вячеслав Усольцев.

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Также в числе спикеров заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук Рафаэль Арутюнян, заместитель начальника управления надзора и контроля в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия Федерального медико-биологического агентства Надежда Поцяпун и директор проекта департамента коммуникаций Росатома Андрей Иванов.

Напомним, 21 ноября Росгидромет сообщал о повышении содержания радиоизотопа рутения в пробах из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный с 25 сентября по 1 октября.

Однако на «Маяке» опровергли информацию о возможном выбросе, позицию предприятия поддержал Ростехнадзор.

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