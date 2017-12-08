Росатом огласит результаты проверки «Маяка» после рутениевого скандала
Представители Росатома 8 декабря огласят результаты проверки состояния радиационной обстановки и радиационного мониторинга на химкомбинате «Маяк», сообщает ТАСС.
Представители Росатома 8 декабря огласят результаты проверки состояния радиационной обстановки и радиационного мониторинга на химкомбинате «Маяк», сообщает ТАСС.
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Также в числе спикеров заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук Рафаэль Арутюнян, заместитель начальника управления надзора и контроля в сфере обеспечения
Напомним, 21 ноября Росгидромет сообщал о повышении содержания радиоизотопа рутения в пробах из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный с 25 сентября по 1 октября.
Однако на «Маяке» опровергли информацию о возможном выбросе, позицию предприятия поддержал Ростехнадзор.