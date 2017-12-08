Алиханов поручил перепроектировать дорогу к порту в Пионерском

Источник: Калининград.Ru

— Порт мы даже если очень постараемся, не успеем построить к чемпионату мира, поэтому меняйте проект. Через земли Светлогорского района, посёлок Зори, а не через парк. Время есть, там раньше 2019 года всё равно не закончат, — заявил Алиханов.

Министр культуры и туризма Андрей Ермак попросил главу региона оставить велосипедную дорожку, которая также была в проекте. Этот вопрос губернатор поручил проработать с министерством инфраструктуры.

Отметим, что против строительства дороги к порту через городской парк выступали жители Пионерского. Однако власти говорили, что не будут менять первоначальный проект.

На новую дорогу региональные власти рассчитывают получить около 750 млн рублей из федерального бюджета, за счёт экономии средств при строительстве терминала. Для прокладки трассы придётся вырубить несколько сотен грабов.