В Кунгуре прокуратура разбирается с незаконной постройкой
В городе была незаконно построена аптека по адресу улица Просвещения, дом 6. Предприниматель нарушил нормы градостроительного законодательства при возведения данного объекта недвижимости.
В городе была незаконно построена аптека по адресу улица Просвещения, дом 6. Предприниматель нарушил нормы градостроительного законодательства при возведения данного объекта недвижимости.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что мужчина осуществлял строительство здания в период с августа по ноябрь 2017 года без соответствующего разрешения. Данный документ от администрации Кунгура он получил, когда аптека была достроена.
В связи с выявленным нарушением закона прокурор внес представление главе администрации Кунгура. В Кунгурский городской суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным разрешения на строительство.
— В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении. Постановление направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка № 4 Кунгурского судебного района, — сообщает краевая прокуратура.