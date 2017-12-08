Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Препарат от алкоголизма помогает в лечении рака
Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС
Ходорковский отреагировал на решение Путина баллотироваться
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Бах прокомментировал заявление Путина по решению МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Легкоатлетка Чен призвала МОК аннулировать результаты ОИ-2014
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Дочь Кадырова открыла в Чечне магазин эротического женского белья
Ольга Бузова получила музыкальную премию
Трамп написал в Twitter с помощью Caps Lock после слов Путина
Спортивный юрист США: МОК совершил ошибку
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
12Лесные пожары в Калифорнии
11:55 (мск), источник: Новости Перми

В Кунгуре прокуратура разбирается с незаконной постройкой

В городе была незаконно построена аптека по адресу улица Просвещения, дом 6. Предприниматель нарушил нормы градостроительного законодательства при возведения данного объекта недвижимости.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что мужчина осуществлял строительство здания в период с августа по ноябрь 2017 года без соответствующего разрешения. Данный документ от администрации Кунгура он получил, когда аптека была достроена.

В связи с выявленным нарушением закона прокурор внес представление главе администрации Кунгура. В Кунгурский городской суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным разрешения на строительство.

— В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении. Постановление направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка № 4 Кунгурского судебного района, — сообщает краевая прокуратура.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Кунгуре прокуратура разбирается с незаконной постройкой
Стало известно, кто может возглавить предвыборный штаб Путина
Британия и ЕС достигли прогресса в переговорах по «Брекситу»
Власти ужесточат правила техосмотра автомобилей
Генерал и полковник МВД арестованы по подозрению в хищениях
Саакашвили вопреки потере голоса проведет «Марш за импичмент»
Усманов обратился к главе МОК с призывом разрешить флаг России
Ученые обнаружили самый древний глаз в мире
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну После жеребьевки российские клубы были причислены к фаворитам своих групп. «Зенит» и «Локомотив» свой статус подтвердили
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
Что приготовить на детский день рождения: меню из 5 блюд Дети любят все необычное, а еще обожают казаться взрослыми. В день рождения предлагаем удивить их новыми блюдами и дать возможность почувствовать себя за столом полноправными хозяевами.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь