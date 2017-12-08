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17:47 (мск), источник: Новый Калининград

Глава региона рассказал о планах восстановить пешеходный мост у здания ДКМ

Глава Калининградской области Антон Алиханов во время заседания Совета по культуре заявил о планах восстановить немецкий мост рядом со зданием ДКМ, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Источник: Новый Калининград

«Мост будем восстанавливать сами. Я думаю, уложимся в бюджет. Это не бог весть какие деньги. Он будет, понятное дело, пешеходный. И вот это будет некое пространство — Музей мирового океана, через мост переход на остров Канта, потом переход к ДКМ», — заявил Алиханов.

Напомним, ранее он заявил о том, что в начале следующего года будет закончена работа по оценке технического состояния здания кенигсбергской торговой биржи (известно, как здание бывшего ДКМ).

Затем планируется начать работы по непосредственной реализации проекта. В частности, Калининградский областной музей изобразительных искусств планируется перевезти в здание бывшего ДКМ на Ленинском проспекте.

Также стало известно, что рядом со зданием кенигсбергской торговой биржи планируется благоустроить сквер и сделать фонтан.

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