Глава региона рассказал о планах восстановить пешеходный мост у здания ДКМ

Источник: Новый Калининград

«Мост будем восстанавливать сами. Я думаю, уложимся в бюджет. Это не бог весть какие деньги. Он будет, понятное дело, пешеходный. И вот это будет некое пространство — Музей мирового океана, через мост переход на остров Канта, потом переход к ДКМ», — заявил Алиханов.

Напомним, ранее он заявил о том, что в начале следующего года будет закончена работа по оценке технического состояния здания кенигсбергской торговой биржи (известно, как здание бывшего ДКМ).

Затем планируется начать работы по непосредственной реализации проекта. В частности, Калининградский областной музей изобразительных искусств планируется перевезти в здание бывшего ДКМ на Ленинском проспекте.