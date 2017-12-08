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13:26 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирским аграриям не хватает вагонов для экспорта зерна в Монголию

Заключенные контракты предполагают поставку 50 тыс. т.

Новосибирские аграрии заключили контракты на поставку зерна в Монголию, но не могут их выполнить. Сельхозпроизводители столкнулись с нехваткой железнодорожных вагонов для поставок на экспорт.

«И контракты есть, и всё, а дали десять вагонов всего. При контракте, который мы заключили, на 50 тыс. т. Вот и всё. И куда ты уедешь с этими десятью вагонами? 600 т и 50 тыс. — это 1%!», — сообщил Sibnovosti.ru глава РОО «Ассоциация Новосибирские элеваторы» Александр Тепляков.

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Он отметил, что за 25 лет работы впервые столкнулся с такими серьезными трудностями при реализации зерна. Сложившуюся ситуацию господин Тепляков назвал «безвыходной, безысходной и безнадежной».

Несмотря на это, глава ассоциации производителей зерна не теряет оптимизма. Контракт предусматривает поставку в Монголию зерна в декабре и в первом квартале 2018 года. Производители надеются, что в течение этого срока ситуация с вагонами изменится, и контракты будут выполнены.

Накануне министерство сельского хозяйства Новосибирской области отчиталось об увеличении темпов экспорта зерна из региона. По его данным, в сентябре-декабре 2017 года было реализовано 93 тыс. т зерна. При этом на экспорт отгружено 35 тыс. т. Поставки идут в Монголию, Китай, Азербайджан. В прошлом году за этот же период на экспорт было отгружено только 4,3 тыс. т. В то же время, минсельхоз также отмечает нехватку вагонов для поставок зерна.

На совещании в Новосибирске 13 ноября первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов дал поручение в кратчайшие сроки решить проблему перевозки. Вплоть до предоставления приоритета для регионов Сибири по поставкам вагонов.

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