Новосибирским аграриям не хватает вагонов для экспорта зерна в Монголию
Заключенные контракты предполагают поставку 50 тыс. т.
Заключенные контракты предполагают поставку 50 тыс. т.
Новосибирские аграрии заключили контракты на поставку зерна в Монголию, но не могут их выполнить. Сельхозпроизводители столкнулись с нехваткой железнодорожных вагонов для поставок на экспорт.
«И контракты есть, и всё, а дали десять вагонов всего. При контракте, который мы заключили, на 50 тыс. т. Вот и всё. И куда ты уедешь с этими десятью вагонами? 600 т и 50 тыс. — это 1%!», — сообщил Sibnovosti.ru глава РОО «Ассоциация Новосибирские элеваторы» Александр Тепляков.
Он отметил, что за 25 лет работы впервые столкнулся с такими серьезными трудностями при реализации зерна. Сложившуюся ситуацию господин Тепляков назвал «безвыходной, безысходной и безнадежной».
Несмотря на это, глава ассоциации производителей зерна не теряет оптимизма. Контракт предусматривает поставку в Монголию зерна в декабре и в первом квартале 2018 года. Производители надеются, что в течение этого срока ситуация с вагонами изменится, и контракты будут выполнены.
Накануне министерство сельского хозяйства Новосибирской области отчиталось об увеличении темпов экспорта зерна из региона. По его данным, в
На совещании в Новосибирске 13 ноября первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов дал поручение в кратчайшие сроки решить проблему перевозки. Вплоть до предоставления приоритета для регионов Сибири по поставкам вагонов.