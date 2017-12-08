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13:32 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирия направит дополнительную заявку на привлечение иностранных работников

УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостан направит дополнительную заявку на использование иностранной рабочей силы в 2018 году.

Утвержденная для республики на 2017 год квота на привлечение и использование иностранных работников составила 701 человек.

На следующий год Минтрудом России из 609 направленных на рассмотрение иностранных работников от 18 работодателей Башкортостана в квоту включены 209 иностранных работников от 17 работодателей.

По всей России были отклонены заявки на привлечение иностранных работников из КНДР. Такое решение связано с резолюцией, принятой Советом Безопасности ООН 11 сентября 2017 года.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда Башкортостана, на заключительном в этом году заседании межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников рассмотрены дополнительные заявки от 21 работодателя, планирующих в 2018 году привлечение 1150 человек. Среди них повторно была рассмотрена заявка ООО «Строители-7» на привлечение 315 работников из КНДР.

Кроме этого предприятия, двое работодателей также подали заявки на привлечение иностранных работников. Так, индустриальный парк «Сычуань-Сибай» сообщил о своей потребности в 503 иностранных работниках из Китая, ООО «Лимакмаращавтодороги» — о необходимости привлечения 100 работников из Турции.

По итогам рассмотрения поданных заявок принято решение направить в федеральную межведомственную комиссию дополнительные заявки 11 работодателей Башкортостана на привлечение еще 156 иностранных работников.

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