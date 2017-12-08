Башкирия направит дополнительную заявку на привлечение иностранных работников
УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостан направит дополнительную заявку на использование иностранной рабочей силы в 2018 году.
УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостан направит дополнительную заявку на использование иностранной рабочей силы в 2018 году.
Утвержденная для республики на 2017 год квота на привлечение и использование иностранных работников составила 701 человек.
На следующий год Минтрудом России из 609 направленных на рассмотрение иностранных работников от 18 работодателей Башкортостана в квоту включены 209 иностранных работников от 17 работодателей.
По всей России были отклонены заявки на привлечение иностранных работников из КНДР. Такое решение связано с резолюцией, принятой Советом Безопасности ООН 11 сентября 2017 года.
Как сообщили в
Кроме этого предприятия, двое работодателей также подали заявки на привлечение иностранных работников. Так, индустриальный парк «Сычуань-Сибай» сообщил о своей потребности в 503 иностранных работниках из Китая, ООО «Лимакмаращавтодороги» — о необходимости привлечения 100 работников из Турции.
По итогам рассмотрения поданных заявок принято решение направить в федеральную межведомственную комиссию дополнительные заявки 11 работодателей Башкортостана на привлечение еще 156 иностранных работников.