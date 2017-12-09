Блестящая перспектива. Профессии с самыми быстрорастущими зарплатами
Forbes выяснил, люди каких специальностей имеют наибольшие шансы серьезно увеличить свой доход на протяжении карьеры.
Forbes выяснил, люди каких специальностей имеют наибольшие шансы серьезно увеличить свой доход на протяжении карьеры.
Американский Forbes на основе данных рекрутингового сайта PayScale составил список специальностей с самым быстрым ростом зарплат. PayScale сравнил средний уровень зарплат новичков с опытом менее 5 лет и профессионалов, проработавших более 10 лет.
Рассматриваемый показатель включает в себя оклад и бонусы, но исключает выплаты по акциям (если система мотивации сотрудников компании позволяет им приобретать акции по сниженной цене).
Профессия
1. Инженер-нефтяник
Начальный уровень зарплат: $94 600.
Зарплата в середине карьеры: $175 500.
2. Математика страхования
Начальный уровень зарплат: $56 400.
Зарплата в середине карьеры: $131 700.
3. Актуарная наука
Начальный уровень зарплат: $61 200.
Зарплата в середине карьеры: $130 800.
4. Ядерное проектирование
Начальный уровень зарплат: $69 000.
Зарплата в середине карьеры: $127 500.
5. Химическая инженерия
Начальный уровень зарплат: $70 300.
Зарплата в середине карьеры: $124 500.
6. Судостроение
Начальный уровень зарплат: $73 900.
Зарплата в середине карьеры: $123 200.
7. Экономика и математика
Начальный уровень зарплат: $60 000.
Зарплата в середине карьеры: $122 900.
8. Геофизика
Начальный уровень зарплат: $54 100.
Зарплата в середине карьеры: $122 200.
9. Когнитивистика
Начальный уровень зарплат: $54 900.
Зарплата в середине карьеры: $121 900.
10. Электроэнергетика
Начальный уровень зарплат: $68 600.
Зарплата в середине карьеры: $119 100.