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03:59 (мск), источник: Forbes

Блестящая перспектива. Профессии с самыми быстрорастущими зарплатами

Forbes выяснил, люди каких специальностей имеют наибольшие шансы серьезно увеличить свой доход на протяжении карьеры.

Источник: rawpixel.com / CC0

Американский Forbes на основе данных рекрутингового сайта PayScale составил список специальностей с самым быстрым ростом зарплат. PayScale сравнил средний уровень зарплат новичков с опытом менее 5 лет и профессионалов, проработавших более 10 лет.

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Рассматриваемый показатель включает в себя оклад и бонусы, но исключает выплаты по акциям (если система мотивации сотрудников компании позволяет им приобретать акции по сниженной цене).

В исследовании участвовали 2 млн выпускников колледжей с 489 специальностями.

Профессия инженера-нефтяника в США, как и в прошлом году, занимает первое место по темпам роста зарплат. Годовой доход новичка в этой профессии в среднем составляет $94 600, к середине карьеры он вырастает до $175 500. На втором и третьих местах выпускники факультетов «математика страхования» и «актуарная наука»: $56 400 на начальном уровне и $131 700 спустя несколько лет. Специалисты в этой области используют математические модели для оценки риска в таких областях как страхование и финансы.

Источник: Oliver Paaske / CC0

1. Инженер-нефтяник

Начальный уровень зарплат: $94 600.

Зарплата в середине карьеры: $175 500.

2. Математика страхования

Начальный уровень зарплат: $56 400.

Зарплата в середине карьеры: $131 700.

3. Актуарная наука

Начальный уровень зарплат: $61 200.

Зарплата в середине карьеры: $130 800.

4. Ядерное проектирование

Начальный уровень зарплат: $69 000.

Зарплата в середине карьеры: $127 500.

Источник: Jason Leung / CC0

5. Химическая инженерия

Начальный уровень зарплат: $70 300.

Зарплата в середине карьеры: $124 500.

6. Судостроение

Начальный уровень зарплат: $73 900.

Зарплата в середине карьеры: $123 200.

7. Экономика и математика

Начальный уровень зарплат: $60 000.

Зарплата в середине карьеры: $122 900.

8. Геофизика

Начальный уровень зарплат: $54 100.

Зарплата в середине карьеры: $122 200.

9. Когнитивистика

Начальный уровень зарплат: $54 900.

Зарплата в середине карьеры: $121 900.

10. Электроэнергетика

Начальный уровень зарплат: $68 600.

Зарплата в середине карьеры: $119 100.

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