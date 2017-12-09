Блестящая перспектива. Профессии с самыми быстрорастущими зарплатами

Американский Forbes на основе данных рекрутингового сайта PayScale составил список специальностей с самым быстрым ростом зарплат. PayScale сравнил средний уровень зарплат новичков с опытом менее 5 лет и профессионалов, проработавших более 10 лет.

Рассматриваемый показатель включает в себя оклад и бонусы, но исключает выплаты по акциям (если система мотивации сотрудников компании позволяет им приобретать акции по сниженной цене).