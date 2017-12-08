АФК «Система» подала иск к «Роснефти» на 330 млрд руб

Источник: РИА "Новости"

АФК «Система» подала к «Роснефти» и «Башнефти» иск в Арбитражный суд Москвы — компания требует возместить ущерб в размере 330 448 787 336 рублей. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении «Системы».

Истец утверждает, что «Роснефть» и «Башнефть» в течение 2017 года «предпринимали и продолжают предпринимать заведомо недобросовестные действия с целью неосновательного обогащения, … разрушения корпоративной стоимости АФК “Система”, доведения Корпорации до банкротства, нанесения ущерба Корпорации, ее акционерам и кредиторам».

В связи с этим «Система» была «вынуждена предпринимать действия для защиты интересов Корпорации, ее сотрудников, партнеров и акционеров».

Вместе с тем, «Система» отмечает, что по-прежнему готова к урегулированию конфликта с «Роснефтью» «на честной и объективной основе в интересах участников спора и экономики России в целом».