В РЖД объяснили, могут ли пассажиры с верхних полок сидеть на нижних

Источник: РИА Новости

Ранее некоторые СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижних полок не пускать к себе людей с верхних.

В ФПК отмечают, что пассажир, приобретая билет, вступает с перевозчиком в договорные отношения, то есть соглашается во время поездки занимать определенное место. Проезд иных лиц на оплаченном пассажиром месте не допускается.

«Следовательно, пассажир верхней полки не может пользоваться нижней, не получив согласия пассажира, оплатившего на ней проезд», — сказала РИА Новости пресс-секретарь ФПК Анастасия Федорова.

По ее словам, у пассажиров нижних полок также есть преимущественное право пользоваться столиком или нижним отделением для багажа.

Если тот, кто едет на верхней полке, не может разместить свой багаж наверху, если он должен покормить ребенка или поесть сам, то он может попросить проводника или начальника поезда временно разместить его на свободных нижних полках, добавила Федорова.

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Однако, отметила она, их также придется освободить, когда придут пассажиры с билетами на эти места.