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16:31 (мск), источник: РИА Новости

В РЖД объяснили, могут ли пассажиры с верхних полок сидеть на нижних

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пассажир поезда дальнего следования, купивший билет на верхнюю полку, может сесть на нижнюю только с согласия попутчика, занимающего это место, следует из комментария «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД).

Источник: РИА Новости

Ранее некоторые СМИ написали, что РЖД разрешили пассажирам с нижних полок не пускать к себе людей с верхних.

В ФПК отмечают, что пассажир, приобретая билет, вступает с перевозчиком в договорные отношения, то есть соглашается во время поездки занимать определенное место. Проезд иных лиц на оплаченном пассажиром месте не допускается.

«Следовательно, пассажир верхней полки не может пользоваться нижней, не получив согласия пассажира, оплатившего на ней проезд», — сказала РИА Новости пресс-секретарь ФПК Анастасия Федорова.

По ее словам, у пассажиров нижних полок также есть преимущественное право пользоваться столиком или нижним отделением для багажа.

Если тот, кто едет на верхней полке, не может разместить свой багаж наверху, если он должен покормить ребенка или поесть сам, то он может попросить проводника или начальника поезда временно разместить его на свободных нижних полках, добавила Федорова.

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Однако, отметила она, их также придется освободить, когда придут пассажиры с билетами на эти места.

«Каждый человек, отправляясь в длительную поездку, имеет право на отдых и сервис, который предоставляется ему в соответствии с классом обслуживания, указанным в билете. Чтобы проезд в поездах дальнего следования был комфортным для всех проезжающих, “Федеральная пассажирская компания” просит пассажиров быть внимательнее и добрее друг к другу. Относитесь к соседям по купе с пониманием и уважением, которое, в свою очередь, вы бы хотели получить и в свой адрес», — заключила пресс-секретарь ФПК.

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