Первышов: Краснодар мог стать банкротом в этом году

Источник: ЮГА.ру

На брифинге, посвященном годовщине своего избрания на должность мэра, Евгений Первышов подвел итоги финансового года. По словам главы, удалось остановить стагнацию, увеличить бюджет города и сократить его дефицитную часть.

«Мы знаем, какой бюджет у нас есть на конец года. Он идет с разрывом в 10 млрд рублей. На начало 2017 года это было 22 млрд рублей, сейчас — больше 30 млрд. Дефицит был 1,3 млрд. Необходимо было изыскивать денежные средства и покрывать этот дефицит. Он сегодня составляет где-то 250 млн. Это абсолютно некритичная сумма, и мы найдем способ для того, чтобы и этот дефицит был ликвидирован».

Самой большой трудностью Первышов назвал задолженность по банковским кредитам с серьезными финансовыми обязательствами, под которые эти средства брались у банков в раньше.

«Мы помним, что сумма ежегодных платежей на обеспечение банковских кредитов составляла порядка 1,5 млрд рублей. Сейчас эта сумма сокращена и составляет около 1 млрд рублей. Больше чем на 450 млн удалось сократить платеж в результате той работы, которую проводил департамент финансов в общении с нашими крупными банковскими финансовыми организациями. Удалось уйти от дорогих кредитных линий. То есть от 14 или 16%, мы находимся практически в ставке рефинансирования. Таких дешевых кредитов даже у края нет. За исключением государственных кредитов, которые дает РФ. Ставки теперь — от 8 до 9%. Это серьезное подспорье в нашей работе».

По словам мэра, в 2017 году Краснодар находился на грани банкротства, которое удалось избежать благодаря оптимизации, перекредитованию и сокращениям кадров, а также с помощью администрации края, измеряемой суммой в 2 млрд рублей.

«Кредиторская задолженность в сумме 3,5 млрд рублей, которая не была прописана в бюджете, принимаемом на 2017 год, говорила о том, что Краснодар находился на грани стадии банкротства. Кредиторская задолженность могла быть выкуплена и коммерческой организацией, любая такая организация могла подать иск на администрацию города, как на юридическое лицо, и признать муниципалитет банкротом. Этих денег не было в бюджете, их просто неоткуда было взять».

Следующий год, по мнению главы Краснодара, будет посвящен поиску новых источников дохода. Некоторые из которых городские власти уже наметили. Это позволит увеличить налоговые поступления в бюджет муниципалитета.