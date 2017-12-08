Первышов: Краснодар мог стать банкротом в этом году
Мэр Краснодара Евгений Первышов 8 декабря на брифинге рассказал, как городу удалось избежать банкротства.
Мэр Краснодара Евгений Первышов 8 декабря на брифинге рассказал, как городу удалось избежать банкротства.
На брифинге, посвященном годовщине своего избрания на должность мэра, Евгений Первышов подвел итоги финансового года. По словам главы, удалось остановить стагнацию, увеличить бюджет города и сократить его дефицитную часть.
«Мы знаем, какой бюджет у нас есть на конец года. Он идет с разрывом в 10 млрд рублей. На начало 2017 года это было 22 млрд рублей, сейчас — больше 30 млрд. Дефицит был 1,3 млрд. Необходимо было изыскивать денежные средства и покрывать этот дефицит. Он сегодня составляет
Самой большой трудностью Первышов назвал задолженность по банковским кредитам с серьезными финансовыми обязательствами, под которые эти средства брались у банков в раньше.
«Мы помним, что сумма ежегодных платежей на обеспечение банковских кредитов составляла порядка 1,5 млрд рублей. Сейчас эта сумма сокращена и составляет около 1 млрд рублей. Больше чем на 450 млн удалось сократить платеж в результате той работы, которую проводил департамент финансов в общении с нашими крупными банковскими финансовыми организациями. Удалось уйти от дорогих кредитных линий. То есть от 14 или 16%, мы находимся практически в ставке рефинансирования. Таких дешевых кредитов даже у края нет. За исключением государственных кредитов, которые дает РФ. Ставки теперь — от 8 до 9%. Это серьезное подспорье в нашей работе».
По словам мэра, в 2017 году Краснодар находился на грани банкротства, которое удалось избежать благодаря оптимизации, перекредитованию и сокращениям кадров, а также с помощью администрации края, измеряемой суммой в 2 млрд рублей.
«Кредиторская задолженность в сумме 3,5 млрд рублей, которая не была прописана в бюджете, принимаемом на 2017 год, говорила о том, что Краснодар находился на грани стадии банкротства. Кредиторская задолженность могла быть выкуплена и коммерческой организацией, любая такая организация могла подать иск на администрацию города, как на юридическое лицо, и признать муниципалитет банкротом. Этих денег не было в бюджете, их просто неоткуда было взять».
Следующий год, по мнению главы Краснодара, будет посвящен поиску новых источников дохода. Некоторые из которых городские власти уже наметили. Это позволит увеличить налоговые поступления в бюджет муниципалитета.
«Мы получили статистику, что порядка 70 тыс. земельных участков не облагаются налогом. То есть они просто не стоят в данных налоговой службы. И порядка 60 тыс. капитальных объектов тоже имеют собственников, задействованных в Росреестре, но не облагаюися налогами. Мы сейчас будем создавать необходимые согласительные комиссии, будем заносить эти данные и тем самым проведем полную инвентаризацию всего имущества, которое находится на территории муниципалитета. После учета, который мы проведем, начисления будут производиться. Мы приблизительно подсчитали, что по самым низким расчетам в 2019 году по налогу на имущество физических и юридических лиц можно получить дополнительно порядка 600 млн рублей».