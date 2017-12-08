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17:57 (мск), источник: АиФ Калининград

На новогодние праздники назначаются доппоезда из Калининграда в Москву

На новогодние праздники назначаются дополнительные поезда по маршруту «Калининград — Москва — Калининград», предупреждает жителей региона пресс-служба Калининградской железной дороги.

Как сообщалось ранее, в декабре меняется график движения поездов дальнего следования до Калининграда.

Так, дополнительный поезд из Калининграда отправится 29 декабря в 6:00. В столицу он прибудет на следующий день в 4:40.

В обратном направлении на 30 декабря назначен поезд № 219. Из Москвы поезд будет отправляться в 12:26 мск, в Калининград прибудет 31 декабря в 11:16 мск.

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