На новогодние праздники назначаются доппоезда из Калининграда в Москву
На новогодние праздники назначаются дополнительные поезда по маршруту «Калининград — Москва — Калининград», предупреждает жителей региона
На новогодние праздники назначаются дополнительные поезда по маршруту «Калининград — Москва — Калининград», предупреждает жителей региона
Как сообщалось ранее, в декабре меняется график движения поездов дальнего следования до Калининграда.
Так, дополнительный поезд из Калининграда отправится 29 декабря в 6:00. В столицу он прибудет на следующий день в 4:40.
В обратном направлении на 30 декабря назначен поезд № 219. Из Москвы поезд будет отправляться в 12:26 мск, в Калининград прибудет 31 декабря в 11:16 мск.