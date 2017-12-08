Тысячи посылок без ИНН застряли на российской таможне

Источник: РИА "Новости"

Федеральная таможенная служба России 7 декабря ввела для операторов доставки новые правила оформления посылок из зарубежных интернет-магазинов. Теперь для получения посылки нужно будет указать ИНН и ссылки на купленные товары. В соцсетях пользователи жалуются на застрявшие на таможне посылки, а в службах доставки говорят, что пока в ФТС не подпишут дополнение к приказу о перечне тех, на кого он действует, посылки так и будут находиться в «зависшем» состоянии.

Службы доставки уже разослали своим пользователям предупреждения о том, что при покупках в зарубежных интернет-магазинах вместе с паспортными данными необходимо указать ИНН (требование касается только граждан России) и ссылки на страницы интернет-магазина с описанием каждого товара. Это нововведение не коснется посылок, доставка которых от отправителя до получателя производится через «Почту России».

Пользователи соцсетей, оформившие заказы раньше, например, во всемирный день скидок «черную пятницу» 24 ноября, уже начали жаловаться на задержку своих посылок на таможне.

Анастасия Солопеко в Facebook пишет, что ее заказ из английского интернет-магазина, оформленный 29 ноября, «завис» на таможне с 1 декабря, и только позвонив в компанию доставки, она узнала, что теперь без ИНН посылку получить нельзя.

«Так что если вы что-то заказали и это “что-то” к вам не едет, звоните и разбирайтесь. Сами они почему-то не присылают сообщения с требованием заполнить таможенную форму заново», — предупреждает она.

Пользователь Facebook Екатерина Рогозинская 6 декабря опубликовала письмо от одного из интернет-магазинов, предупреждающее, что для получения посылки нужно будет указать ИНН.

А Татьяна Мазурова пишет, что ей «посреди ночи» прислали смс-сообщение с просьбой заполнить новую форму.

Подобных сообщений в соцсетях в ветках обсуждений заказов из интернет-магазинов можно найти множество.

В службе доставки Boxberry Русской службе Би-би-си рассказали, что посылки так и останутся в «зависшем» состоянии, пока в ФТС не подпишут дополнение к приказу о перечне служб, в отношении которых он действует.

На вопрос о том, когда оно будет подписано, операционный директор Ярослав Полищук ответить затруднился. «У нас нет понимания, нам ничего не говорят», — сообщил он.

Полищук рассказал, что около 25−28 тысяч заказов Boxberry находятся сейчас на таможне без ИНН. «Это скопилось за три дня», — говорит он.

По его словам, ситуация осложняется еще и тем, что посылки находятся на таможне партиями около пяти тысяч штук, и пока 90% получателей посылок из каждой партии не предоставят ИНН, сортировать и выпускать их таможня не будет.

Русской службе Би-би-си не удалось оперативно обратиться к ФТС с вопросом о том, когда будут подписаны дополнения — телефоны пресс-службы весь день были недоступны.

"Почты России" нововведение не коснется | Источник: РИА

В то же время у служб DPD в России и SPSR Express нет задержек с посылками из зарубежных интернет-магазинов, сообщил Русской службе Би-би-си начальник управления международных перевозок Евгений Привалов.

В службе доставки Pony Express сообщили, что еще 4 декабря начали оповещать клиентов о необходимости предоставления ИНН, поэтому получили «довольно высокий отклик». Сообщить точные данные о «застрявших» посылках в компании затруднились.

Эксперимент на семь месяцев

В письмах от служб доставки говорится, что новые данные необходимы для «подтверждения заявленной стоимости товаров». Операторы ссылаются на приказ ФТС от 24 ноября. Требования распространяются только на заказы физических лиц для личного пользования.

В пресс-службе ФТС заявили «Коммерсанту», что ИНН и ссылки на товары нужны для определения их стоимости и веса, а также в целях снижения рисков ввоза товаров на подставных лиц. Так таможня будет проверять превышение порога беспошлинного ввоза. Сейчас он составляет не более 1000 евро и 31 кг в месяц.

Русской службе Би-би-си не удалось найти опубликованный ФТС приказ. Его копию разместила на своем сайте служба доставки Boxberry.

Согласно документу, нововведения будут действовать до 1 июля 2018 года, инициатива называется «экспериментом».

Из текста приказа следует, что этот эксперимент вводится для усиления контроля за достоверностью предоставленных в таможенной декларации документов. В приказе устанавливается необходимость для главного управления по борьбе с контрабандой ФТС проводить ежеквартальный анализ паспортных данных. Сведения о недействительных паспортах нужно передавать в аналитическое управление таможенной службы.